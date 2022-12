Nalin presenta una mozione in consiglio: «Chiediamo al governo di ripristinare sostegni per gli affitti»

«Dopo aver ricevuto una sollecitazione da parte di alcune realtà che in città si occupano del tema casa rispetto al taglio previsto nella legge di bilancio degli unici due fondi destinati al sostegno all’affitto, abbiamo deciso di presentare in Consiglio comunale una mozione con la quale chiediamo al Governo di ripristinare il fondo sostegno affitti e il fondo morosità incolpevole, che portano nella nostra città risorse importanti ancorché non sufficienti e che andrebbero comunque rivisti per renderli strutturali in un progetto di riforma delle politiche sulla casa, quasi inesistenti a livello nazionale e regionale». La voce è quella della consigliera di Coalizione Civica, Marta Nalin.

«Chiediamo inoltre al Governo un piano per il diritto all’abitare che passi per la rigenerazione di aree pubbliche dismesse come ad esempio caserme e altre aree demaniali, al fine di ridurre gli spazi pubblici vuoti nelle città. Anche alla luce dell’approvazione delle nuove aliquote Imu , con questa mozione chiediamo altresì al Governo di rivedere la disciplina relativa all’Imu sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, che oggi prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta essendo classificati fino alla vendita come magazzino dell’impresa costruttrice - dice Nalin - .Manca un piano nazionale sulla casa, manca un piano regionale sulla casa, mancano case pubbliche, risorse per ristrutturare e rendere accessibile il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mancano risorse per l’accompagnamento all’abitare e sostenere le famiglie più fragili in questo momento di grave crisi economica e sociale. In questo quadro il Governo sceglie di togliere ai Comuni gli unici due fondi con cui fino ad ora hanno potuto aiutare le persone a evitare di perdere la casa, lasciando le amministrazioni locali ancora più sole a sostenere le proprie comunità di fronte alla crisi».