Aperta la nuova rotatoria tra la SR 104 "Monselice Mare" e la SR 105 "Cavarzere Romea"

La Vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, questa mattina a ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova rotatoria tra la SR 104 "Monselice Mare" e la SR 105 "Cavarzere Romea". «Quella di oggi è una giornata importante: andiamo ad inaugurare, infatti, la messa in sicurezza di un incrocio tra due strade regionali, la 104 e la 105. Si tratta di un intervento molto atteso dal territorio e che ha visto la collaborazione con le amministrazioni di Correzzola, Cavarzere e Cona, la Provincia di Padova e l'azione di sensibilizzazione da parte dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada. Abbiamo messo nella disponibilità di Veneto Strade 700 mila euro e oggi finalmente il territorio può transitare su questo incrocio tra due arterie strategiche del territorio con maggiore serenità».

Nei mesi scorsi il sindaco di Cona Alessandro Aggio e il sindaco di Correzzola Mauro Fecchio hanno avuto degli incontri con i vertici di Veneto Strade ed in particolare con l’ex presidente Roberto Turri e con l’ingegnere Ivano Zattoni per trovare una soluzione al traffico. Dagli incontri è quindi emersa la necessità della realizzazione di una rotatoria proprio in quel punto. Il rondò risolve quindi il problema dei camion a Pegolotte, frazione di Cona, e dovrebbe alleggerire anche la circolazione nel comune di Correzzola.

Un'opera, come si dice in questi casi, molto attesa: «Grazie alla nuova infrastruttura non solo siamo riusciti a garantire un innesto più sicuro agli utenti della strada, sia residenti che turisti - ha precisato la Vicepresidente De Berti - ma anche a deviare il traffico pesante dai centri urbani vicini a tutela dei residenti della zona».