Ostellari dai Padri Rogazionisti all'incontro sulla delinquenza minorile

Esistono ragazzi cattivi? Il sottosegretario di Stato con delega alla Giustizia Minorile e di Comunità, senatore Andrea Ostellari, e don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale per minorenni di Milano e presidente dell’Associazione Kairòs, proveranno a rispondere a questa domanda, alla luce dell’aumento dei fenomeni di delinquenza minorile, nell’ambito di un confronto pubblico che si terrà a Padova, presso il teatro dell’Istituto dei Padri Rogazionisti, in via Minio, 15, il 18 aprile dalle ore 19.00.

All’analisi dei dati sugli accessi negli Ipm e dei provvedimenti assunti dal Governo per la prevenzione e la repressione dei reati, seguirà il confronto con esperienze educative e percorsi di comunità, con lo scopo di informare giovani e famiglie dei rischi, indicare soluzioni e imparare a cogliere i primi segnali di disagio. Al dibattito parteciperà anche Daniel Zaccaro, già ospite presso la Comunità Kairòs e ora educatore. È previsto un indirizzo di saluto del Prefetto di Padova, Francesco Messina.