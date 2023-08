Palestra di Mandriola, approvato il nuovo progetto

E’ stato approvato nei giorni scorsi con delibera di giunta il progetto definitivo per la palestra di Mandriola di Albignasego: l’intervento prevede la demolizione della piccola e ormai obsoleta struttura esistente negli spazi della scuola primaria, per lasciare il posto a una palestra più grande e moderna.

L’adeguamento dei costi fissati dal nuovo prezzario regionale ha portato a una revisione del quadro economico, con un investimento complessivo di 1,125 milioni rispetto ai 950mila euro inizialmente preventivati. Il costo sarà interamente coperto da mutuo, è stata presentata richiesta all’istituto di credito sportivo: se approvato, il finanziamento prevede anche il riconoscimento di una quota a fondo perduto che consentirà di fatto di azzerare la spesa legata agli interessi. «Inizialmente a causa dell’aumento dei costi ci eravamo trovati costretti a posticipare l’opera al 2024 – spiega Filippo Giacinti, Sindaco di Albignasego – ora, vista la possibilità di accedere a questo finanziamento e consapevoli che si tratta di un intervento molto atteso, abbiamo scelto di anticipare a quest’anno intervenendo nell’ultimo Consiglio comunale con una variazione di bilancio e con l’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche per il 2023». Il nuovo corpo palestra prevede la realizzazione di un locale adibito allo svolgimento delle attività sportive di dimensioni interne nette pari a 15 per 24 metri e altezza interna pari a 7 metri, cui si affiancheranno due spogliatoi dotati di docce e servizi igienici. «Il progetto – aggiunge il Sindaco – condiviso con la dirigente scolastica e le associazioni sportive già attive nel quartiere, è studiato per consentirne la piena fruizione: la scuola potrà utilizzare la palestra sia per le ore di eduzione fisica sia per ospitare spettacoli teatrali o feste, mentre in orario extrascolastico questo nuovo spazio sarà aperto ad attività sportive rivolte ai cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva». Uno spazio nuovo al servizio dello sport a scuola e nel territorio, idoneo ad accogliere anche partite di pallavolo omologate dalla Federazione