Premi di laurea in ricordo di Giulia, la Uil: «Ai giovani lo stimolo per essere migliori»

L’iniziativa dell'Università di Padova, che ha istituito un premio di laurea per studentesse in Ingegneria Biomedica intitolato a Giulia Cecchettin, che venerdì 2 febbraio riceverà la laurea alla memoria, sta raccogliendo molto consenso. L'Università ha inoltre istituito 10 premi di laurea e 5 o più esoneri o semi-esoneri dalle spese di immatricolazione per le studentesse con il miglior percorso di studi negli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, a suo nome. Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto, l'ha definita «una lodevole iniziativa, che scalda il cuore».

Dalla Uil evidenziano il valore concreto, che va al di là dell'omaggio e del ricordo: «Un’iniziativa meravigliosa che l’Ateneo patavino, presso cui Giulia Cecchettin stava per laurearsi, ha realizzato in suo onore. Azioni e notizie come questa ci rendono orgogliosi del territorio in cui viviamo e in cui i nostri giovani devono sempre trovare lo spunto per essere migliori. Solo così, dando il buon esempio e lavorando per esso, possiamo sperare in un futuro più luminoso». Toigo ha voluto sottolineare l'importanza dell'impegno preso: «Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per dar vita a questo bellissimo progetto che ci emoziona e ci fa star bene».