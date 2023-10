Al via la prima edizione del Premio Compraverde Padova per promuovere le scelte sostenibili delle aziende

Il Comune di Padova, in collaborazione con Camera di Commercio, Confindustria Veneto Est, CNA e Confartigianato, lancia il premio Compraverde Padova per sostenere e dare visibilità alle azioni intraprese dalle imprese locali per aderire a un modello economico e sociale sostenibile, in linea con l'ambizioso traguardo della neutralità climatica entro il 2030.

Il concorso è riservato alle imprese con sede legale o operativa nel Comune di Padova che siano iscritte alla Camera di Commercio di Padova o all’Albo delle Imprese Artigiane, nonché alle start up innovative iscritte regolarmente nella Sezione Speciale del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio e alle start up costituite da non oltre cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

Due le categorie considerate: “Decarbonizzazione e transizione ecologica per la neutralità climatica al 2030” e “Sostenibilità alimentare”. La prima fa riferimento a iniziative volte a: ridurre il consumo energetico e/o idrico e/o di materie prime; ridurre l’uso di sostanze chimiche pericolose; ridurre il consumo di suolo; ridurre la produzione di rifiuti; migliorare l’efficienza energetica; produrre energia da fonti rinnovabili; adottare iniziative di economia circolare; adottare azioni di compensazione delle emissioni di CO2. La seconda invece, si riferisce a tutti quei progetti dedicati al recupero e alla riduzione dello spreco di cibo, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla produzione al consumo. Iniziative volte a: ridurre gli sprechi di cibo da parte dei consumatori; utilizzare gli scarti alimentari per creare nuovi prodotti o ottimizzarne l’utilizzo; gestire le eccedenze alimentari attraverso donazioni a organizzazioni benefiche, convenzioni con enti del terzo settore, ecc; promuovere l’agricoltura sostenibile e il km zero.

Il concorso prevede l’individuazione di un vincitore per ciascuna delle due categorie. Il Comitato Tecnico Scientifico, chiamato a selezionare i vincitori, potrà inoltre assegnare eventuali menzioni speciali per progetti che si siano particolarmente distinti per originalità e coerenza con gli obiettivi del Premio. I premi consistono in un attestato di premiazione (o di menzione) che conterrà una sintetica valutazione del Comitato Tecnico Scientifico e nell’utilizzo del logo del Premio in tutte le comunicazioni istituzionali, per due anni a partire dalla data di premiazione. La premiazione avrà luogo, infine, durante il Forum Compraverde Padova, in programma il prossimo 5 dicembre, mentre l’elenco delle Imprese premiate e menzionate sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova.