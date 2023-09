In un solo mese "rigenerato" l'asilo nido Grillo Parlante

Dopo la riqualificazione della ex “casa dell’Angelina”, nel mese di agosto si è proceduto anche all'adeguamento strutturale, secondo la normativa, dell’Asilo Nido comunale “Il Grillo Parlante” per permettere l’accesso ai bambini i cui genitori ne hanno fatto richiesta. L’Asilo Nido, rinnovato in ogni aspetto, ospiterà 32 bambini, una parte a tempo pieno e un'altra part-time.

Questo è il secondo intervento, successivo alla riqualificazione dell’ex “casa dell’Angelina”, ha interessato l’Asilo Nido comunale “Il Grillo Parlante” ed è stato necessario per l’aumento delle presenze. Nello specifico l’intervento ha coinvolto il controsoffitto, la pavimentazione, le vie di fuga, il sistema antincendio, la realizzazione della nuova illuminazione a led e la fornitura di nuovi arredi. A settembre, in appena un mese di lavori, l’Asilo Nido comunale si presenterà come uno spazio educativo completamente rigenerato e rinnovato. L’ intervento è stato necessario a seguito dell’incremento delle iscrizioni passate dalle 24 del 2022 alle ben 32 nel 2023. Il Comune di Tribano, grazie all’impegno dell’Ufficio Tecnico che ha coordinato i lavori, delle maestranze e del personale educativo e ausiliario che gestisce il Nido, ha permesso di portare a termine i lavori in tempo utile per l’avvio dell’anno educativo. In occasione dell’inaugurazione che si terrà sabato 16 settembre, la Cooperativa “Progetto Now” che gestisce l’Asilo, presenterà ai cittadini il progetto educativo e il programma 2023.