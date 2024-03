Risorse per i centri antiviolenza in Università, passa la proposta Ostanel - Camani

La Giunta regionale ha approvato la delibera contenente la programmazione degli interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, nella quale rientrano anche i cinquantamila euro stanziati grazie ad un emendamento proposto da Elena Ostanel (VcV) e Vanessa Camani (PD), approvato all’unanimità durante lo scorso bilancio.

«Questi fondi verranno utilizzati per l’apertura nelle Università pubbliche della Regione di sportelli dei centri antiviolenza per ampliare la rete territoriale e rendere più capillare possibile la presenza dei centri sul territorio», dichiarano le Presidenti dei gruppi consiliari del Veneto che vogliamo, Elena Ostanel, e del Partito Democratico, Vanessa Camani, in seguito all’approvazione della deliberazione di Giunta. «Come abbiamo sempre sostenuto l’attività sulla quale bisogna investire più di tutte le altre per contrastare la violenza di genere è la prevenzione, per permettere alle donne di essere ascoltate, credute e sostenute quando denunciano. L’impegno che abbiamo chiesto durante il bilancio alla Regione è stato quello di rendere la rete degli sportelli antiviolenza presente in ogni luogo sensibile e che possa essere vicino alle donne, oltre che accessibile in ogni momento: l’ultima delibera è un buon primo passo verso questo obbiettivo», proseguono le Consigliere. «La nostra Regione è stata scossa negli ultimi mesi da diversi femminicidi, che ci hanno riportato alla realtà dei fatti, ovvero che lo sdegno a parole non serve a nulla se non è poi seguito da azioni concrete come queste, che mirano a rendere ogni luogo della vita di tutti i giorni sicuro e pronto ad ascoltare e sostenere. Il nostro impegno continuerà, anche nell’ottica di maggiori fondi, costanti e concreti», concludono Ostanel e Camani.