Salvini raddoppia i militari a Padova, la Lega: «Ora anche Giordani faccia la sua parte»

Ripartiti nel 2024 in tutta Italia 6.800 militari, di cui 1.400 in più, a tutela delle città, grazie al progetto ‘Strade Sicure’. Di questi nuovi, 800 saranno destinati alle stazioni ferroviarie di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari e dei principali capoluoghi, tra cui anche Padova. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: «Un’operazione di sicurezza e legalità possibile anche grazie all’impegno della Lega. Buon lavoro a tutte le donne e tutti gli uomini che saranno impegnati a difesa dei cittadini, e grazie per quello che farete».

La Lega padovana

«L’impegno del Governo per la sicurezza di Padova c’è e si vede - commenta la consigliera comunale, Eleonora Mosco - .Il Vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che sono stati ripartiti i militari, a tutela delle città, nell’ambito del progetto “Strade Sicure”. Si tratta di un’operazione poderosa, resa possibile anche grazie all’impegno della Lega, del Ministro Matteo Piantedosi e del Sottosegretario Nicola Molteni. La ripartizione premia Padova, dove il contingente di 15 militari, già attivi nel 2023, raddoppia nell’anno in corso. A fronte di questo sforzo, auspichiamo che anche l’amministrazione faccia la sua parte. Dopo aver negato che a Padova c’è un problema di baby gang e illegalità diffusa, Giordani e la sua giunta diano le giuste dotazioni agli uomini e alle donne della polizia locale con i taser e contribuiscano a promuovere la sicurezza e a tutelare i nostri concittadini».