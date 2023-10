Solesino, è polemica sul T-Red tolto dal Comune: «Sostituito dall'autovelox»

«Non vogliamo fare cassa in questo periodo di crisi», così ha annunciato pochi giorni fa l’amministrazione comunale di Solesino: via il sistema T-red dal principale incrocio del paese, un impianto che assicurava introiti al municipio per circa 20mila euro al mese. Sembrerebbe un caso in controtendenza con quanto sta accadendo non solo nella nostra provincia, dove sempre più cittadini si trovano a contestare e a protestare contro le contravvenzioni, con tanto di atti vandalici compiuti in diverse occasioni contro le stesse apparecchiature. Così il caso Solesino e l'immagine del sindaco Elvy Bentani, hanno fatto il giro delle testate, anche nazionali, che hanno dato grande risalto a questa notizia. E' forse proprio questo che ha fatto storcere il naso a Luana Levis, consigliera comunale e presidente della sezione di Fratelli d'Italia Solesino, che ha voluto fare una precisazione che porta con sé evidentemente anche una critica e di conseguenza una polemica, nei confronti del primo cittadino, Elvy Bentani.

La consigliera fa notare che nel punto dove era installato il dispositivo non c'è più un semaforo, quindi non aveva più ragione la sua presenza:«Il t red è un rilevatore di infrazioni su passaggio con il semaforo rosso ( dal quale prende il nome di T-red – rosso) . Se un incrocio con semaforo viene tolto per creare una rotatoria è ovvio che il T-red viene tolto di conseguenza, non per bontà o pensieri diversi da parte del Sindaco. Sono lavori che comportano obbligatoriamente la dismissione del rilevatore di infrazione. Bugie su bugie da parte di Bentani e la sua Amministrazione», fa notare la consigliera evidenziando un aspetto, quello della nuova rotonda, che non era invece stato menzionato. «L’incasso del Comune di Solesino in questi ultimi mesi è aumentato non diminuito. Il T-red portava ad un incasso di multe nel 2021 di circa 150.000 euro annui. Ora che per la costruzione della rotatoria non c’è più, l’Amministrazione comunale l’ha semplicemente sostituito il T-red con l’autovelox», evidenzia mettendo a disposizione tanto di immagine. «Posizionato quasi tutti i giorni nella statale 16 territorio di Solesino vicino alla nuova rotatoria. L’autovelox costa al comune di Solesino circa 1000 euro al mese di noleggio presso una ditta della quale il proprietario è un collega vigile di Dargenio Orfeo(vicesindaco) a Bagnolo di Po’ (Rovigo) . L’autovelox messo in funzione da febbraio 2023 incassa all’incirca 15.000 euro al mese , potendo arrivare a circa 180.000 all’anno di multe». Infine un'ultima stoccata al primo cittadino di Solesino: «Bentani vuole farsi apparire un eroe che in realtà non è. Spero che i cittadini non si facciano prendere continuamente in giro da queste sparate mediatiche per fare titoloni nei giornali. A tutti coloro che passano in auto a Solesino chiedo di fare attenzione alla velocità perché oltre che creare pericolo possono anche incorrere ad ingrassare le casse comunali che sono oramai piene di debiti».