Torreglia, l'opposizione attacca su mobilità e piste ciclabili: «In bici è pericoloso anche andare a Luìvigliano»

«Genera emozione vedere le bellezze di Torreglia e Luvigliano in TV. È chiara la visibilità che questa occasione rappresenta. Torreglia è il borgo dei borghi perché ha delle valenze naturali e paesaggistiche, ha edifici storici, chiese, che rappresentano quelle risorse tangibili che lo rendono tale, ha una comunità laboriosa che fa il suo meglio perché i propri usi e costumi siano preservati, quindi occorre votarlo per eleggerlo Borgo dei borghi, perché merita. Ma questa deve essere anche l’occasione per fare qualche riflessione». Questa la premessa della consigliera d'opposizione di Torreglia Riparte, Maria Centrella, che torna alla carica su temi ambientali e territorio, e lo fa cogliendo come occasione proprio lo spazio dedicato in Rai al comune. «Valorizzare un territorio e promuoverlo abbisogna di una pianificazione e ci chiediamo in realtà quale sia l’idea di sviluppo del territorio che ha l’attuale amministrazione comunale».

Il nodo centrale, non l'unico in realtà, che pone la lista Torreglia Riparte lontana da quelle di chi guida l'amministrazione comunale, la giunta di Marco Rigato, è quello della mobilità. In particolare l'assenza di piste ciclabili. «Se partiamo dall’attenzione al territorio, alla comunità che lo abita e alle funzioni di accoglienza turistica manca un collegamento in sicurezza tra Torreglia centro e Luvigliano, perla dei colli Euganei assicurato da una pista ciclopedonale: viene propagandata dal gruppo dell’attuale amministrazione da ben tre tornate elettorali per poi cadere nell’oblio, e nel piano delle opere pubbliche è scivolata al terzo anno quindi non ritenuta una priorità, è prevista infatti solo per il 2026. Raggiungere da Luvigliano, Torreglia centro, a piedi o in bici, risulta essere pericoloso perché si è costretti a camminare sulla carreggiata, e in alcuni tratti, dove le auto hanno una scarsa visibilità, il rischio aumenta. Raggiungere Torreglia da Luvigliano a piedi o in bici di sera è addirittura improponibile perché lunghi tratti di strada sono privi di illuminazione. Per cui se un abitante non è facilitato, ci si chiede se il turista sia incoraggiato», si domanda la consigliera Centrella. «Credo che la promozione di un territorio sia strettamente correlata alla sua valorizzazione che non può a sua volta prescindere da un serio progetto di sviluppo del territorio basato sul rispetto dell’ambiente e sulla risposta alle esigenze della comunità e degli esercizi commerciali», rincara la dose la consigliera d'opposizione di Torreglia Riparte.

La questione per l'esponente dell'opposizione non riguarda solo chi usa la bici o si muove a piedi, ma anche chi vuole usare i mezzi pubblici. «Collegamenti Torreglia Padova: Torreglia è passata dall’appartenere al circuito della linea urbana a quello della linea extraurbana, con conseguente aumento del costo del biglietto e uso di bus non adeguati alla linea extraurbana. La domanda è cosa ha fatto l’amministrazione rispetto a questo problema? Non esiste inoltre un collegamento diretto assicurato dagli autobus pubblici tra la stazione Terme Euganee e Torreglia questo è un Handicap sia sotto il profilo del turismo che sotto il profilo della risposta alle esigenze della comunità: molti studenti e lavoratori che utilizzano il treno per raggiungere la facoltà frequentata o il posto di lavoro devono utilizzare mezzi propri per arrivare in stazione. I servizi di trasporto, i collegamenti alla stazione ferroviaria, i collegamenti con le realtà contermini, costituiscono una risorsa fondamentale per la fruizione del territorio. Anche in questo caso non si registrano interventi». In pratica, ciò che sostiene l'opposizione, è che in nessun modo viene disintivato l'utilizzo dell'auto privata. «Qual è il progetto dell’amministrazione di Torreglia per rendere il territorio più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici e proteggere la natura e la biodiversità? Proteggere quel patrimonio ambientale che costituisce un punto di forza del nostro territorio, il suo valore intrinseco. Ancora non è chiaro».