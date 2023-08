Trasporto pubblico: contributi dal Comune per pensionati e invalidi

Anche per quest’anno il Comune di Albignasego ha confermato le agevolazioni tariffarie per l’accesso al trasporto pubblico locale destinate a pensionati e invalidi a basso reddito. Per i pensionati con Isee inferiore ai 7.328,62 euro, valore minimo Inps, il contributo comunale copre la quasi totalità della tariffa – il 90% - mentre sopra a questa soglia e fino ai 14.657,24 euro la copertura è pari all’80%. Nel caso degli invalidi il contributo è più ridotto perché integra e amplia il contributo già previsto dalla Regione Veneto. «Una proposta – sottolinea il Sindaco Filippo Giacinti – volta a promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici. Si affianca al progetto, anche questo rinnovato nel 2023, che garantisce le navette gratuite per gli studenti delle scuole superiori nelle due tratte non più servite direttamente da Busitalia. Due iniziative che vanno nella direzione di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre il numero di veicoli in circolazione».

Nelle scorse settimane è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso con le modalità per l’accesso al contributo, destinato ai cittadini di Albignasego che possiedono i requisiti e hanno un abbonamento trimestrale o annuale di Busitalia: la domanda di rimborso va presentata entro il prossimo 15 novembre. «Si tratta di un’agevolazione che abbiamo voluto mantenere – spiega Anna Franco, assessore alle Politiche Sociali – con l’aumento delle tariffe del trasporto e la crescita generalizzata dell’inflazione i costi stanno diventando difficili da sostenere per chi ha una pensione bassa e rischiano di precludere il diritto alla mobilità, specie per chi non ha altri mezzi per potersi spostare».