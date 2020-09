Voto Regionali, l'on. Zan: «Il partito ha tenuto sia in città che in Veneto. Bene a livello nazionale»

«Ringraziamo Arturo Lorenzoni, tutti i nostri candidati e i nostri militanti per lo sforzo compiuto in questa inedita e strana campagna elettorale. Abbiamo schierato una lista competitiva che ha saputo parlare a tanti mondi e ha rappresentato al meglio i principi che animano il nostro partito». Si esprimono così Vittorio Ivis e Davide Tamarin, rispettivamente segretario provinciale e comunale del Pd, dello stesso avviso anche Alessandro Zan. Nonostante la schiacciante vittoria di Luca Zaia nella sede di via Beato Pellegrino non c'è un'aria sommessa.

«Il Partito democratico a Padova e provincia c’è ed è vivo. Ciò è dimostrato dal confronto in corso nel territorio della provincia fra la nostra lista e quella della Lega di Salvini, che in città sembra invece quasi da noi doppiata. Il PD è la vera forza alternativa alla Lega ed è imprescindibile per ogni percorso futuro del centrosinistra. Abbiamo tenuto una campagna di resistenza, difficilissima e limitata fortemente dall’emergenza sanitaria. La sovraesposizione mediatica, con l’occupazione dei media, di Zaia durante l’emergenza Covid ha incrementato nettamente il suo consenso personale. Zaia è stato latitante nei confronti delle necessità dei cittadini veneti per anni ed è da questo dato che noi ripartiremo, facendo perno sul nostro radicamento territoriale che i dati dimostrano essere ancora sensibile. Ripartiamo da qui con un’opposizione che finalmente non lascerà scampo alle lacune e alle fake news di Zaia. Così creeremo una valida alternativa nei prossimi anni che smaschererà la sua inconsistenza nell’amministrare la nostra regione. Un’alternativa che ripartirà da Padova che, ancora una volta, si è dimostrata il territorio di riferimento per il centrosinistra in Veneto. Fermo restando che Zaia e Salvini sono due componenti diverse e ormai conflittuali, prendiamo atto del successo personale di Zaia sul quale è evidentemente necessaria una riflessione seria per comprendere come metterci in ascolto dei cittadini e ripartire per batterlo».