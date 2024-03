Bonifiche, dopo la C&C tocca alla Ex Promofin. Marcato al Governo: «La Regione ha fatto la sua parte»

Era presente anche l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato in occasione dell’inizio dei lavori di bonifica del sito contaminato “Ex Promofin”, finanziati dalla Regione del Veneto nell'ambito dei progetti realizzati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, in collaborazione con il Comune di Piombino Dese. Dopo il lavoro fatto a Pernumia, Battaglia Terme, ora tocca al comune dell'Alta. L'ex Promofin era un'azienda che produceva lampadari.

«Sono particolarmente felice perché oggi finalmente partono i lavori del secondo stralcio per la bonifica di questo sito nel quale da oltre 20 anni sono stati registrati problemi di inquinamento. Ci sono rifiuti pericolosi e la copertura in eternit da smaltire e tutta la struttura va demolita. Contiamo che entro l’estate questa area possa essere restituita alla comunità locale», ha detto facendo riferimento alle tempistiche dell'intervento. «Ancora una volta la Regione ha trovato le risorse grazie alla legge speciale per Venezia per bonificare tutto questo sito. 764.000 euro è l’investimento della Regione del Veneto grazie al quale, in collaborazione con il Comune di Piombino Dese, restituiremo al territorio un sito finalmente disinquinato», ha evidenziato Marcato.

Presente anche il sindaco di Piombino Dese Cesare Marson, oltre ai tecnici che hanno seguito l’intervento, in particolare l’arch. Matteo Lizier, direttore U.O. Bonifiche Ambientali e Legge speciale per Venezia della Regione del Veneto. «Ribadisco che la legge speciale per Venezia ha garantito di poter bonificare questi siti. Le risorse sono finite, ahimè, ma i siti inquinati sono ancora tantissimi. Mi auguro che ci sia la volontà da parte del Governo di Roma di rifinanziare questa legge che non viene finanziata dal 2011», ha concluso l'assessore regionale.