Assindustria Sport: gli under 20 Franceschi e Schiavon saltano sull’oro

Un settebello per Assindustria Sport. Tante sono state le medaglie portate a casa dalla squadra gialloblù al termine di un’edizione trionfale dei Campionati italiani juniores e promesse indoor, che ad Ancona hanno incoronato i giovani più promettenti del Paese. Nel conto due ori, due argenti e tre bronzi, a migliorare il “bottino” di cinque medaglie incamerate nell’edizione 2023.

Copertina d'obbligo a Laura Franceschi e Lorenzo Schiavon, protagonisti sulle pedane under 20. Nel lungo juniores la padovana Laura torna a festeggiare con la misura di 5,69 realizzata al quarto balzo della sua serie, dopo aver vinto due anni fa il titolo allieve. La insidia all’ultimo round il 5,67 di Aurora Massaglia (Atl. Virtus Lucca), ma non basta per scavalcare l’allieva di Alessandra Pietrogrande che, nel capoluogo marchigiano, ha anche firmato il suo personale stagionale. Per Franceschi, poi, anche la finale dei 60 piani, chiusa a ridosso del podio, al quinto posto. Per Lorenzo c’è invece l’affermazione nel salto con l’asta: decisivi i primi cinque metri in carriera, saltati alla prima prova, con dieci centimetri di miglioramento in un colpo solo. Per l’allievo di Stefano Grosselle il risultato ha un significato particolare, dopo aver trascorso praticamente l’intera scorsa stagione ai box per un infortunio.

Non sono stati, però, gli unici a mettersi in luce al PalaCasali. Sulla pedana del salto triplo promesse, all’ultimo turno Francesca Ventura guadagna la medaglia d’argento lasciando il suo segno a 12,64 metri e superando Claudia Tessitore (Formia Atl. Leggera, 12,60): per lei anche la soddisfazione di aver migliorato la quinta piazza del 2023 sulla stessa pedana. Più amaro l’argento dell’azzurrino Giovanni Lazzaro, che partiva coi favori del pronostico negli 800 della stessa categoria, ma si è fatto sorprendere e ha dovuto accontentarsi della seconda piazza in 1’49”43.

Come detto, tre i bronzi, conquistati dall’azzurrino Filippo Rodeghiero, a quota 2.01 nel salto in alto juniores; dall’azzurrino Jacopo Albertin, che nel momento più importante della stagione invernale piazza il primato personale nei 400 promesse chiudendo in 48”65 e beffando Francesco Pernici (Fiamme Gialle) per questione di millesimi; e da Martina Agostini, al personale stagionale nei 60 a ostacoli in 8”75. Da rimarcare come siano stati ben 12 i piazzamenti degli atleti gialloblù fra i primi 6 nelle varie gare, a conferma della qualità diffusa nella squadra.

Tutti i risultati degli atleti gialloblù ad Ancona.

UOMINI. JUNIORES. 60: 19. Promise Koffi Emma 7.09 in semifinale (7”08 in batteria). Alto: 3. Filippo Rodeghiero 2.01. Triplo: 4. Edoardo Babato 14.43. Asta: 1. Lorenzo Schiavon 5.00 (SB).

PROMESSE. 400: 3. Jacopo Albertin 48”65 (PB), 7. Luca Ostanello 49”54. 800: 2. Giovanni Lazzaro 1’50”00. 3.000: 8. Thomas Serafini 8’20”77. Lungo: Michele Sarzi NM. Triplo: 5. Matteo Cimarelli 14.91. 4x1 giro: 10. Assindustria Sport (Albertin, Filippo Cibin, Lorenzo De Bortoli, Ostanello) 1’34”04.

DONNE. JUNIORES. 60: 5. Laura Franceschi 7”69 (7”65 in batt.). 60 hs: 3. Martina Agostini 8”75 (SB). 800: 17. Giada Donati 2’18”55. Lungo: 1. Franceschi 5.69 (SB), 5. Gloria Montin 5.59, 8. Stella Agostini 5.51. 4x1 giro: Assindustria Sport (S. Agostini, M. Agostini, Emma Vinante, Franceschi) DQ.

PROMESSE. 60: 17. Arianna Bacelle 7”80. 60hs: 9. Azzurra Ballin 8”73, 18. Francesca Biondi 8”99 (SB). Lungo: 7. Emma Zavattiero 5.67. Triplo: 2. Francesca Ventura 12.64. 4x1 giro: 4. Assindustria Sport (Bacelle, Biondi, Zavattiero, Ballin) 1’42”39 (SB).

Rimanendo alle gare in sala, sfiora il podio Nicola Zogna, quarto nell’eptathlon juniores ai campionati regionali ospitati dal Palaindoor di Padova, con 4.420 punti.



12° Cross Villa Imperiale, il racconto

Spostandosi sui prati, al 12° Cross Villa Imperiale, una bella giornata di sole ha salutato oltre 1.500 specialisti delle corse campestri a Galliera Veneta. Assindustria Sport si è messa in evidenza a livello individuale, con il secondo posto di Michela Moretton nella gara assoluta femminile, dove l’ha spuntata in volata su Manuela Bulf (Atl. Casone Noceto) in 31’19”, soffiandole la piazza d’onore. Ma lo ha fatto anche a livello di squadra, con il doppio secondo posto nelle classifiche regionali di società sia nel settore assoluto femminile (78 punti) che in quello cadette (164). Chicca della giornata, la presenza del Dg della società Ruggero Pertile, che non ha perso la passione per la corsa e si è divertito a partecipare alla gara maschile, chiusa da 21°.

Peraltro, è stato un weekend ricco di soddisfazioni anche per 18 componenti della squadra podisti che, guidati da coach Chiara Arrigoni, si sono messi alla prova negli splendidi scenari liguri della Mezza Maratona delle Due Perle e della Portofino Run.

Infine, nella seconda giornata della fase veneta dei campionati invernali di lanci lunghi, pioggia di medaglie per gli specialisti di Assindustria Sport. Allo Stadio Soldan di Conegliano a livello tecnico meritano una menzione di 56,54 raggiunti da Lucia Prinetti Anzalapaya nel martello, a cui si aggiungono le vittorie a livello giovanile di Anna Raimondi nel giavellotto e di Keren Mbongo nel martello.

Ecco tutti i gialloblù saliti sul podio a Conegliano:

UOMINI. Martello: 2. Enrico Gazzato 49.75, 3. Giacomo D’Alessandro 48.22. DONNE. Giavellotto giovanile: 1. Anna Raimondi 41.62, 3. Emma Geronutti 32.53. Martello: 2. Lucia Prinetti Anzalapaya 56.54. Martello giovanile: 1. Keren Mbongo 52.30. Disco: 3. Tarè Miriam Bergamo 48.09. Disco giovanile: 3. Alessia Boaretto (Assindustria Sport) 33.36.