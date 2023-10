Cittadella, il focus sulla Ternana dopo l'8°giornata

Non è stato un inizio di stagione facile per la Ternana di Lucarelli. Il passaggio di proprietà estivo, con l'addio di Bandecchi diventato nel frattempo sindaco della città di Terni, ha destabilizzato fuori e dentro il terreno di gioco i delicati equilibri della macchina rossoverde. Il mercato ha fatto il resto, privando Lucarelli di gente come Partipilo e Palumbo, Coulibaly e Donnarumma, tutte pedine preziose nel suo scacchiere tattico. Sono arrivati Casasola e Luperini dal Perugia (occhio al primo citato, l'anno scorso in gol al Tombolato con la maglia del Perugia), oltre i giovani Distefano, Pyythiä e Raimondo, in prestito da Fiorentina e Bologna e tra le note più liete di questo avvio complesso degli umbri.

Lontani i sogni di Serie A, in Umbria è tempo di brutale realismo, con l'aspirazione ad un campionato come cometa da (per)seguire con tutte le forze. Gli umbri che arriveranno sabato alle 16:15 al Tombolato, per la 9°giornata di campionato, sono apparsi in decisa ripresa nelle ultime settimane, alla luce dell'affermazione, la prima stagionale, contro la Reggiana nell'ultimo turno. Insomma, il Cittadella è atteso da una sfida ricca di insidie, molto simile per impostazione a quelle contro il Como o il Lecco, stando al passato più recente. Ecco l'analisi a raggi X della Ternana:

16°Posto in Classifica

Punti Fatti: 5

1 Vittoria 5 Sconfitte 2 Pareggi

7 gol fatti 10 gol subiti

Media Punti: 0,625

Media Gol Segnati: 0,875

Media Gol Subiti: 1,25

Rendimento in casa della Ternana

Punti Fatti 5

1 Vittoria 2 Pareggi 2 Sconfitte

5 gol fatti 4 gol subiti

Media Punti: 1

Media Gol Segnati: 1

Media Gol Subiti: 0,8

Rendimento in trasferta della Ternana

Punti Fatti 0

0 Vittorie 0 Pareggi 3 Sconfitte

2 gol fatti 6 gol subiti

Media Punti: 0

Media Gol Segnati: 0,66

Media Gol Subiti: 2

I minuti dei gol fatti dalla Ternana

2 1'-15',

1'-15', 1 16'-30',

16'-30', 1 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 0 46'-60'

46'-60' 1 61'-75',

61'-75', 0 76'-90'

76'-90' 2 90+

I minuti dei gol subiti dalla Ternana

2 1'-15'

1'-15' 0 16'-30'

16'-30' 1 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 0 46'-60'

46'-60' 1 61'-75',

61'-75', 4 76'-90'

76'-90' 2 90+

I marcatori in campionato della Ternana

2 Distefano, Raimondo

1 Celli, Casasola,

Assistman:

2 Pyythiä, Luperini

1 Diakité, Falletti, Mantovani

