Azzurra Due Carrare, mister Sandon: «Non riusciamo a dare continuità ai nostri risultati, rialziamo subito la testa»

Un inciampo da metabolizzare in fretta per mister Diego Sandon, tecnico della rivelazione del girone «C» di Promozione, quella Azzurra Due Carrare ancora al terzo posto a soli 4 punti dal battistrada Pozzonovo. «Una sconfitta che brucia molto, perché non riusciamo a dare continuità ai nostri risultati – le parole dell’allenatore biancazzurro – Dopo la bella vittoria con il Dolo, siamo caduti in un campo molto difficile. Conoscevamo le caratteristiche del Loreo e i problemi che avremmo incontrato. È mancato quel qualcosina in più che bisogna saper tirare fuori quando si va in questo tipo di campi: ambienti particolari, che per tanti motivi ti mettono in difficoltà. Ora l’importante è rialzare subito la testa, perché ci sono moltissime partite da giocare e sarà fondamentale tornare alla vittoria già domenica con il Pettorazza».