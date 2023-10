Manita e secondo posto per il Monselice! Limena annichilito senza appello

Il Monselice c'è. Grande prova di forza della squadra Paolo Antonioli al «Maurizio Sacco» di Bagnoli contro un Limena troppo brutto per essere vero. Il 5-0 netto è la fotografia esatta di quanto visto sul campo e regala al Monselice il secondo posto solitario del girone «C» di Promozione, sempre a due lunghezze dal Pozzonovo capolista.

E dire che i primi venti minuti avevano fatto presagire una gara differente. Fantin sventa due minacce partite dai piedi dell'ex Carraro, ma al primo affondo il Monselice passa: calcio d’angolo tagliatissimo di Andrea Bettonte dalla sinistra e deviazione impercettibile di Marco Zanardo a trafiggere Denis Zilio. Tutto fin troppo semplice per i padroni di casa, che si comportano con grande maturità e al 23' piazzano subito il colpo del ko sempre da palla da fermo: altra pennellata di Bettonte, questa volta da destra, e incornata imprendibile di Fabio Campion a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali.

L’ex attaccante di Adriese e Clodiense, liberato dal peso del gol, si dimostra in giornata di grazia, tanto da timbrare la sua doppietta personale intorno la mezz'ora, dopo una bella combinazione con il sodale Djordjevic e sfiorare il tris, con Zilio superbo nell'occasione. Il poker arriva in chiusura di tempo con Gavioli, puntuale a ribadire in rete una corta respinta dello stesso Zilio sul destro ravvicinato di Djordjevic.

Manca solo la rete del serbo, che arriva puntuale ad inizio ripresa su assist di Campion, decisamente il migliore in campo dei suoi. Limena non pervenuto e per Boscaro sarà fondamentale derubricare la gara in fretta per non subire ulteriori contraccolpi psicologici nel percorso.



Al contrario, una vittoria preziosa per i biancorossi, che si avvicinano nel migliore dei modi all’importantissimo impegno infrasettimanale di mercoledì per gli ottavi di finale di Coppa Veneto con il Cavarzere.



Questo il tabellino del Sacco:



MONSELICE-LIMENA 5-0

MONSELICE: Fantin, Lacerti, Gastaldello, Fabris (38’ s.t. Boscolo), Mantovani, Bazzani, Zanardo (23’ s.t. Cavaliere), Gavioli (34’ s.t. Balboni), Djordjevic, Bettonte (34’ s.t. Salvatore), Campion (23’ s.t. Barbiero). A disp. Schiavon, Vigato, Morandi, Zavan. All. Paolo Antonioli.

LIMENA: Zilio, Tonazzo (7’ s.t. Pittarello), Giacomini, Calabresi (28’ s.t. Lo Verro), Boaron, Fantin, Regazzo, Carraro, Artuso, Niselli (12’ s.t. Chinello), Menale. A disp. Vlad, Varotto, Piamarta, Frison, Asoletti. All. Alberto Boscaro.

ARBITRO: Sanavia di Chioggia.

RETI: 19’ p.t. Zanardo, 23’ p.t. e 29’ p.t. Campion, 44’ p.t. Gavioli, 8’ s.t. Djordjevic.

NOTE: Spettatori 450 circa. Angoli: 7-3. Fuorigioco: 3-0. Ammoniti Regazzo e Boaron. Recuperi: 2’ e 5’.