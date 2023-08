«Sarà la seconda gara intensa della settimana, dobbiamo farci trovare pronti mentalmente al San Nicola»

Quando parla Pavan, l'ambiente Cittadella alza sempre la guardia. Sarà perché sta iniziando la sua quinta stagione al Tombolato, sarà perché il nativo di Thiene sente particolarmente la maglia granata, ma quando Pavan parla, lo sempre da leader. Soprattutto dopo sconfitte amare come quella di Parma. «Il rigore dopo 10' sicuramente ha condizionato», riconosce l'ex Renate. «Siamo andati sotto subito, ma nel primo tempo abbiamo giocato e creato. La risposta c'è stata da parti di tutti».

In effetti i numeri dicono dominio nel possesso palla (oltre il 60%) e nei corner (2-10), ma nessuna conclusione nello specchio della porta. È un po' il limite del momento? «È un dato da migliorare sicuramente e sui dobbiamo lavoare. Detto questo sarei più preoccupato se non avessimo proprio tirato in tutta la gara. La mole di gioco c'è stata, ma dobbiamo provare ad essere più incisivi e precisi. Siamo arrivati 19 volte alla conclusione contro il Parma subito in vantaggio: al netto che non abbiamo inquadrato la porta, vuol dire che ci siamo».

Cosa insegna una sconfitta come quella del Tardini? «Andare sotto subito, ma reagire come abbiamo fatto, ci deve dare forza e morale. Dare risposte del genere sul campo non è da tutti, soprattutto quando giochi contro una squadra come quella di Pecchia. Dobbiamo migliorare tante cose, ma altre da cui ripartire».

Secondo te, una priorità su cui bisogna lavorare nei prossimi giorni? «Evitare di prendere subito gol. Se giochiamo come nel primo tempo di Parma fino alla fine della stagione, avvio escluso, ci metto la firma. C'è da concretizzare quando creiamo, perché dopo una prestazione simile dà fastidio non avere fatto punti. Nel calcio contano i punti e noi siamo tornati da Parma con 0».

In occasione del gol, si poteva leggere meglio il lancio di Chichizola verso Partipilo? «Sapevamo le qualità del portiere del Parma, Sicuramente potevamo fare meglio».

Parma da mandare in archivio alla svelta, perché mercoledì c'è il Bari. Come si prepara una gara come quella del San Nicola? «In primis lavorando bene, cercando di essere equilibrati anche nella sconfitta. Andiamo a Bari pensando a fare le nostre cose e cercando la prestazione. Affronteremo una squadra forte in un ambiente caldo. È la seconda gara intensa in una settimana, dovremo dare il massimo, facendoci trovare pronti sotto il punto di vista mentale».

Oramai sei un difensore a tempo pieno. Come ti trovi con i nuovi colleghi di reparto? «Mi sto trovando bene. Sapevo che dopo il finale di stagione dello scorso anno, sarei ripartito come centrale difensivo. Ho ancora tanto da imparare, però mi piace il nuovo ruolo. Con Frare c'è un bel rapporto anche fuori dal campo e questo aiuta. Anche in precedenza, quando giocavo mediano, c'erano affinità di gioco e ci conosciamo bene».

Dove senti che vuoi migliorare nel nuovo ruolo? «Gioco in difesa da una decina di partite, devo migliorare in tutto. In generale è un ruolo che devo ancora fare mio completamente».