Calciomercato, il boost Corteggiano per la mediana della United Borgoricco Campetra

È argentino il colpo finale di mercato per la medular della United Borgoricco Campetra. Si tratta dell'esperto Guido Corteggiano, classe 1987, centrocampista di lotta e di governo approdato alla corte - perdonate il gioco di parole indiretto - di mister Malerba. 36 anni compiuti a giugno, ma un fisico integro e in forma smagliante, l'argentino di Buenos Aires vanta un curriculum di assoluto rilievo con una lunghissima militanza in serie D dove ha indossato, tra le altre, le maglie di Valle d’Aosta, Borgosesia, Borgomanero, Voghera, Rapallo Bogliasco, Cuneo, Bra, Lecco, Triestina e Mestre. Queste le sue parole ai canali ufficiali della squadra del presidente Polliero: «Ringrazio tantissimo la società per l’opportunità che mi ha dato e per la fiducia che ripone in un trentaseienne. La squadra mi ha riservato una splendida accoglienza e farò del mio meglio per dare un contributo importante. Lavorare, lavorare e lavorare: dobbiamo pensare a conoscerci il prima possibile. Forza United!».