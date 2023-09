Calciomercato, per la mediana della Luparense c'è l'ex viola Romizi

Mercato sempre in movimento per la Luparense, che stante le difficoltà fisiche di Paolucci, si cautela in mezzo al campo mettendo a segno un super colpo: Marco Romizi. Per il centrocampista classe 1990 scuola Fiorentina, con più di 400 presenze tra B, C e D, il compito di guidare con la sua esperienza e saggezza i giovani terribili di Coletti.

Un blitz in piena regola quello compiuto dal ds Gabrielli, con la benedizione del tecnico rossoblu, che non vede l'ora di mettere in campo l'ex Reggiana, Bari, Vicenza, Albinoleffe, Picerno e Bisceglie. Nelle ultime due stagioni il centrocampista toscano ha assaporato la quarta serie italiana con le esperienze in D alla Cavese e al Trapani, entrambe le annate culminate con la vittoria dei playoff.

«La scelta di venire qui è stata dettata dal voler far parte di un gruppo che necessita di alcuni giocatori d’esperienza, che aiutino i più giovani, trasmettendo loro le idee del mister e l’ambizione del presidente di raggiungere obiettivi importanti nel minor tempo possibile», ha sottolineato il mediano. «Questa responsabilità mi piace, mi sono stati dati tutti gli stimoli giusti per venire, spero di far vedere sul campo il prima possibile quello che il mister mi chiederà, così da poter essere un buon esempio».