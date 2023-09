Luparense, mister Coletti: «Mestre gara tosta esattamente come due settimane fa in Coppa Italia»

Due vittorie nelle prime due gare stagionali e la Luparense di Coletti si appresta a vivere il debutto casalingo con serenità e consapevolezza. La serenità di essere avanti nel percorso, la consapevolezza di avere un roster molto profondo, in grado di regalare a Coletti innumerevoli soluzioni anche a gara in corso.

Guardia alta e mentalità feroce, comunque, saranno uno dei mantra dei Lupi in vista della gara contro il Mestre, domenica 17 settembre alle ore 15 al Gianni Casée di San Martino di Lupari. Queste le dichiarazioni del tecnico Tommaso Coletti: «Contro Mestre sarà una gara tosta, esattamente come due settimane fa in Coppa Italia», ricorda l'allenatore rossoblu. «Sanno come giochiamo e possono aver preso contromisure, idee, nuovi modi di affrontare la gara. Sarà emozionante rigiocarla, una sorta di andata e ritorno di Coppa, anche se non lo è. Adoro queste partite, vinca il migliore».