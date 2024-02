Calciomercato, il Padova chiude con il botto: ora è ufficiale Valente dal Palermo!

Missione compiuta! Anche Nicola Valente è un nuovo giocatore del Padova. Questo il comunicato della società biancoscudata: "Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno classe 1991 Nicola Valente dal Palermo Football Club. Valente ha firmato un accordo in biancoscudato fino al 30 giugno 2026".

Con Valente si completa un mercato da 10 per Mirabelli. Con l'ufficialità dell'ex Palermo, sono 5 gli acquisti messi a segno dalla società biancoscudata in questa sessione di mercato: il fantasista Tordini, il mediano Crisetig, il bomber Zamparo e il multiuso difensivo Faedo.

La scheda del nuovo acquisto del Padova

Cresce calcisticamente nella Sambonifacese, nella stagione 2008/2009 militante in Lega Pro Seconda divisione. La prima esperienza in prima squadra avviene nella stagione 2013/2014 al Legnago Salus, in Serie D Girone B, dove mette a segno 9 reti in 32 gare. La stagione successiva, sempre in Serie D Girone C (lo stesso nel quale si trova la Biancoscudati Padova), sigla 6 reti in 31 gare. Nella stagione 2015/2016 viene acquistato dal Pordenone in Lega Pro, chiudendo la stagione con 1 rete in 18 gare. Nella stagione 2016/2017 mette a segno 6 reti in 32 presenze con la maglia del Siracusa (Lega Pro), l’anno successivo 31 gettoni con la maglia della Sambenedettese (Lega Pro). Viene acquistato dalla Carrarese nell’estate 2018: 2 gol in 33 gare nel 2018/2019 e 6 reti in 25 gare nella stagione 2019/2020 ed in entrambe le stagioni mette a segno un gol nella fase playoff. Passa quindi al Palermo nell’estate 2020: 5 reti in 31 gare di campionato, più una rete nella fase playoff. 7 gol e 7 assist nella cavalcata del Palermo verso la promozione in Serie B. Suo l’assist per la rete decisiva di Floriano nella gara d’andata della finale playoff contro il Padova. Dopo aver conquistato la promozione, sigla 3 gol e 6 assist in cadetteria in 32 presenze nella stagione 2022/2023. Chiude la sua esperienza in maglia rosanero con 10 presenze e 3 assist nella Serie B 2023/2024, prima del passaggio in maglia biancoscudata nella sessione invernale del calcio mercato.