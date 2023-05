Calciomercato, Promozione: Arcella, la prima scelta è mister Bertan

Dopo un paio di settimane di stallo, l'Arcella è pronta a mettere la prima pietra sulla stagione 2023-2024. Obiettivo dichiarato? Riportare la seconda squadra della città di Padova immediatamente in Eccellenza. Riconfermato il direttore sportivo Massimo Ceccato, la società bianconera ha praticamente definito il nuovo allenatore per la prossima stagione: Alessandro Bertan. Per l'ex tecnico di Vigontina San Paolo, Godigese, Borgoricco e United Borgoricco Campetra, una nuova avventura sulla panchina di una delle realtà più ambiziose della provincia. In attesa dell'ufficialità di rito, l'Arcella mette subito in chiaro le cose, in un campionato come la Promozione 23-24 che si prospetta di altissimo livello con compagini del calibro di Piovese, Monselice, Cavarzere, Scardovari, Azzurra Due Carrare, solo per fare alcuni nomi, pronte a dare battaglia per la pronta risalita in quinta serie.