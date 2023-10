Campodarsego, mister Masitto: «Perso troppi contrasti, serve fame e voglia di vincere»

Se due pareggi-indizi avevano fatto una prova, la sconfitta in terra dolomitica contro la forte Dolomiti Bellunesi certifica il momento di smarrimento del Campodarsego di mister Masitto. Proprio il tecnico biancorosso analizza la situazione ai microfoni societari, accampando zero scuse: «È stata una brutta gara dal punto di vista della determinazione», conferma il nocchiero del Campo. «Abbiamo perso tanti contrasti e purtroppo la gara si è messa male. I ragazzi hanno tenuto il campo con ordine, ma oltre a questo serve anche la fame e la voglia di vincere. Complimenti alla Dolomiti Bellunesi per la vittoria, hanno avuto più fame. Sul 2 a 0 abbiamo continuato a pedalare e mi tengo questo in vista della prossima gara. Dobbiamo migliorare dal punto di vista caratteriale, questo è sicuro».