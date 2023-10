Non basta Cocola, il Campodarsego si sveglia tardi e va k.o. con la Dolomiti Bellunesi

Alla quarta uscita stagionale in campionato, dopo due pareggi di fila, arriva la prima caduta per il Campodarsego, che perde per 2-1 nel Bellunese contro la Dolomiti Bellunesi. A condannare i biancorossi di Cristiano Masitto un rigore per tempo e soprattutto una prestazione troppo discontinua. A nulla serve il gol al 90' di Cocola, se non a rendere la sconfitta meno dolorosa nel passivo, ma non nella sostanza.

La Dolomiti Bellunesi si è confermata una squadra quadrata, capace di soffrire c'era da farlo e colpire nei momenti giusti. La differenza è tutta lì, ma per i Masitto boys c'è tutto il tempo per riprendersi, a patto di comprendere e fare tesoro degli errori delle ultime gare. Il pareggio alla seconda giornata contro l'Atletico Castegnato ha, evidentemente, lasciato scorie ancora complesse da smaltire.

Pronti via e Chinellato al 4’ mette di poco alto. Al 16’ ecco i padroni di casa con la conclusione fuori di Caprioni. Al 20’ la Dolomiti passa su calcio di rigore con Nunic, dopo un fallo in area di Bajic sull'ex Perez. La rete mette le ali ai padroni di casa, che con Tardivo sfiorano il raddoppio al 37'. Palla alta. Dopo tanta Dolomiti, un minuto dopo sono Diarrassouba ed Oneto a non trovare il colpo del pari, mentre al 44' Minozzi sfodera una respinta sontuosa sulla punizione di Caprioni.

Nella ripresa è sempre Caprioni a rendersi pericoloso al 59', mentre quattro minuti la Dolomiti raddoppia sempre dal dischetto. Il neo entrato Rao colpisce Tardivo in area di rigore ed è proprio lo stesso numero 11 locale ad insaccare alle spalle di Minozzi. Nunic, in giornata di grazia, e Caprioni vanno vicini al tris, ma in entrambi i casi Minozzi è superbo. Nel finale ci prova il Campodarsego al 36’ con Oneto, che mette alto. Al 45’ arriva il gol di Cocola per il 2-1 finale. Troppo tardi per sperare nel colpaccio. Alla fine è la prima sconfitta del campionato e domenica al Gabbiano arriva la Monte Prodeco



Questo il tabellino della sfida:

DOLOMITI BELLUNESI-CAMPODARSEGO 2-1

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas, Grieco, De Carli, Perez, Tiozzo, De Paoli (27’ st Cossalter), Nunic (46’ st Alcides), Caprioni, Bandaogo (11’ st Faglierazzi), Toniolo, Tardivo (37’ st Biancheri). Allenatore: Nicola Zanini.

CAMPODARSEGO: Cazzaro, Demo (23’ st Mosti), Ballan (11’ st Rao), Casella (1’ st Duse) , Bajic, Gerevini, Cocola, Oneto, Chinellato (21’ st Pavanello), Diarrassouba, Prevedello (1’ st Cupani). Allenatore: Cristiano Masitto.

ARBITRO: Sabri di Rovereto.

RETI: 21’ pt rig. Nunic, 18’ st rig. Tardivo, 45’ st Cocola.

NOTE: Ammoniti: Bandaogo, Caprioni, Cossalter, Tiozzo, Toniolo nella Dolomiti Bellunesi, Duse, Rao, Oneto, Diarrassouba. Angoli: 4-3 per il Campodarsego. Recupero: 2’ e 5’.