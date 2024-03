Il caso Juan Jesus-Acerbi e il precedente con le 10 giornate a Santini del Padova nel 2021...

Calcio italiano nella bufera più completa, come oramai consuetudine ad ogni sosta per la nazionali. Dopo il caso scomesse, a scuotere le fondamenta del pallone del Belpaese questa volta è un tema con radici ancora più profonde e riflessi sul sociale quotidiani. La mancanza di prove visive e video riguardo la disputa tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, con quest'ultimo che ha accusato il difensore dell'Inter di avergli rivolto un insulto razzista ("Vai via nero, sei solo un ne..o"), la risposta - azzardata e mal gestita dal reparto comunicazione dell'Inter - del centrale nerazzurro dopo il ritorno anticipato da Coverciano e la controrisposta di Juan Jesus, fanno tornare alla mente il primo precedente al riguardo, che toccò da vicino il Calcio Padova nella prima parte del 2021.

Il 17 gennaio 2021, durante la partita tra Sambenedettese e Padova, valida per la 19a giornata del girone B di Serie C, si verificò un episodio molto simile a quello contestato tra Acerbi e Juan Jesus. Al termine di quella partita, vinta 1-0 dai biancoscudati con una rete di Jelenic al 19', il direttore tecnico della Sambenedettese, Giovanni Improta, denunciò prima alla stampa e poi alla Procura Federale che uno dei suoi calciatori, il centrocampista ghanese Shaka Mawuli classe 1998, era stato oggetto di insulti razzisti da parte di Claudio Santini, all'epoca attaccante di 29 anni del Padova.

La Procura avviò un'indagine che si concluse alcuni mesi dopo, con la sentenza emessa nel maggio del 2021: "Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante accolse il deferimento del Procuratore Federale, sanzionando il calciatore del Padova Claudio Santini con 10 giornate di squalifica". Anche in quel caso non vi furono prove video a confermare l'accaduto, ma la squalifica venne comminata comunque e l'attaccante perse l'ultima giornata di quel campionato (ironia della sorte contro la Sambenedettese), le sei partite di playoff 2021 e altre tre gare della stagione successiva.



Anche Francesco Acerbi va verso questo tipo di punizione? Ancora qualche giorno per i necessari approfondimenti e se ne saprà di più di questa brutta storia.