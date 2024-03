Finale Coppa Italia, Mister Torrente : «C'è da consolidare presto il secondo posto in campionato. Catania con valori»

Mettere da parte il campionato e focalizzarsi sul primo atto della finale di Coppa Italia C. Con questo pensiero forse scontato, al tempo stesso cristallino, mister Torrente racconta come il gruppo si sta preparando alla gara di martedì alle 20:00 all'Euganeo: «Finale da onorare assolutamente e da vincere. Sarà una bella sfida contro una squadra di tradizione come noi. Spero sia una bella gara. La prestazione contro l’AlbinoLeffe c’è stata, ero preoccupato molto di più dopo la sconfitta di Gorgonzola con la Giana Erminio. Con i bergamaschi c’è stata la reazione. Il Catania è una squadra di grande valore al di là della classifica, ha grandi valori in difesa, a centrocampo e in attacco con giocatori come Sturaro, Di Carmine o Chiricò. Ci vorrà una grande prestazione ripeto. Non dobbiamo commettere l'errore di credere che il Catania sia quello del campionato, è una squadra forte costruita per vincere. Questa gara è importante per dare entusiasmo ed autostima, aspetti che con gli ultimi risultati si sono un po’ persi. Vogliamo vincere questa Coppa perché siamo arrivati fino alla finale e vogliamo completare l’opera. Formazione? Gioca Zanellati in porta, mentre sugli altri farò valutazioni. Qualche ragazzo è stanco, altri meno lucidi. Per il Catania è molto importante, lo sappiamo. In porta giocherà Zanellati, sugli altri dovrò fare una valutazione, qualche ragazzo è stanco, altri non sono lucidi come nei momenti migliori. I valori del Catania sono valori veramente importanti, è stata fatta una squadra per vincere il campionato, migliorata poi a gennaio. Valente non ci sarà, così come Dezi, mentre recuperiamo Belli. Cosa mi aspetto da questa sfida? Voglio vedere un'ottima prestazione, come abbiamo fatto prima della Giana Erminio. Possibilmente spensierati ed entusiasti. Dobbiamo giocare senza calcoli, facendo le nostre cose sulle due fasi. Voglio vedere una crescita di mentalità e di gioco, vale per il futuro e per il campionato Dobbiamo sfruttare assolutamente la partita in casa. A Catania davanti a 20-30 mila persone lo spettacolo lo farà prima il tifo e sarà bellissimo. Sono le partite migliori da giocare. Per chi gioca a calcio e fa l’allenatore queste sono le partite più belle da giocare e da provare a vincere. A noi serve autostima, serve un po' di entusiasmo. Non pensiamo a chi sta sotto di noi, dobbiamo prima possibile consolidare il secondo posto, ma senza guardare gli altri. Pensiamo a noi, senza pensare a chi è sotto, lasciando perdere chi è sopra. C'è da consolidare il secondo posto il prima possibile. Avremmo potuto avere qualche punto in più, ma siamo mancati in alcune partite. I campionati si vincono contro le squadre piccole, anche se non ci sono partite scontate. Parlo di mentalità perché la ritrovi nel percorso nostro in campionato e nei playoff. Un crollo del Mantova? Pensiamo a noi! La vedo dura, noi proviamo a vincere il maggior numero di partite possibile. Se viaggiano così non è facile rimontare. Adesso l'obiettivo è il secondo posto. Il Trento ha vinto col Mantova, col Vicenza, con la Triestina e ha pareggiato con noi. Nel girone di ritorno è dura per tutti, non c'è niente di scontato anche per chi sta davanti. Negli altri gironi è lo stesso, a parte il Cesena che sta facendo una stagione straordinaria e ha già fatto 80 punti. Non ci sono tanti segreti, il lavoro quotidiano è tutto».