Cittadella, tutto l'ultimo giorno: Felicioli alla Pergolettese, Embalo al Foggia, scambio Sanogo-Mattioli con la Vis Pesaro

Quasi sul gong il Cittadella sfoltisce la rosa accontentando mister Gorini. Le cessioni di Felicioli ed Embalo, rispettivamente alla Pergolettese e al Foggia, segnano la chiusura definitiva del mercato estivo della squadra granata. Entrambi approdati al Tombolato nell'estate 2022, entrambi partiti un anno dopo aver lasciato pochissime tracce tra guai fisici soventi e chance concesse poco sfruttate. Con queste partenze viene praticamente sconfessato il mercato dell'estate scorsa, con il solo Giuseppe Carriero superstite della campagna acquisti di 12 mesi fa. Una decisione forte del direttore generale Stefano Marchetti, che ha mantenuto fede all'annuncio post salvezza: rivoluzione doveva essere, rivoluzione è stata.

Incredibile quanto successo al terzino destro Mattioli: fino a 24 minuti dalla fine del mercato praticamente certo di restare al Cittadella e al fotofinish mandato alla Vis Pesaro in C girone C. A fare il percorso inverso, ecco una giovanissima punta del 2004, Ahmed Sanogo. Per l'attaccante nato a Milano il 9 ottobre 2004, 28 presenze e 1 rete nell''ultima stagione nelle Marche e tanti rumors nel corso dell'estate su possibili abboccamenti con squadre di Serie A. Un profilo perfettamente in linea con quello che cerca da sempre sul mercato Stefano Marchetti, che sul finale ha piazzato la zampata per rinforzare il reparto avanzato granata.