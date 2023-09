Serie B, Cittadella-Venezia: dirige Monaldi il derby del Tombolato

Ritorno al Tombolato per il Cittadella, dopo l'ottimo pareggio di Bari con Pavan in versione goleador, atteso a Bari. Sarà il Signor Marco Monaldi della sezione di Macerata a dirigere Cittadella-Venezia, gara valevole per la quarta giornata di Serie BKT 2023/24 alle ore 20:45 domenica 3 settembre.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà Baccini di Conegliano, mentre il 2° assistente sarà Di Giacinto di Teramo. Quarto uomo il Sig. Canci di Carrara, con al V.A.R. Sig. Miele di Nola ed A.V.A.R. Sig. Fabbri di Ravenna.

Per il direttore di gara marchigiano nessun precedente con la squadra di Gorini e nemmeno per la compagine diretta da Vanoli.