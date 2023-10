Cittadella forza 12 in amichevole contro la Virtus Romano

Una buona sgambata per il Cittadella, che festeggia i 40 anni dei vicini della Virtus Romano, seppelendoli sotto una montagna di gol: per l'esattezza 12 ai danni dei ragazzi di mister Antonio Pierobon. Al netto delle pioggia di marcature e del valore decisamente basso dell'avversario, in vista di Pisa Edoardo Gorini ha fatto girare tutti i suoi elementi, sperimentando alcuni interpreti in nuovi ruoli, come Amatucci in versione terzino destro, e trovando risposte confortanti dagli osservati speciali di giornata. In primis le punte, con Pandolfi, Magrassi e Maistrello puntuali nel timbrare il cartellino in due occasioni.

Oltre a loro, ecco il danese Kornvig: anche per lui una doppietta e la sensazione che il suo inserimento nei delicati meccanismi di gioco granata proceda sempre più spedito. Chi conferma di avere imparato lo spartito a memoria anche nella gara del Comunale di Romano D'Ezzellino è Claudio Cassano, con la solita gemma in chiusura di primo tempo, mentre Vita, Carriero e Tessiore confermano che su di loro si può sempre contare. Positivo il debutto con i grandi dei baby Nwoke, Piras e Dal Lago. L'unica nota amara della gara è il mancato clean sheet difensivo granata, che si è fatta bucare in chiusura dal classe 2005 Alvise Righi.



Prima del calcio d'inizio della sfida, da segnalare l'antipasto con gli Esordienti 2013 di mister Fabris che hanno aperto il pomeriggio contro i pari età della Virtus Romano. Nel post gara la festa è proseguita anche a cena all'interno del Comunale di Romano D'Ezzelino, con la squadra di Gorini ospite speciale dei festeggiamenti per i 40 anni di storia della squadra berica militante in seconda categoria.

Il tabellino della gara:

VIRTUS ROMANO-CITTADELLA 1-12

Fine Primo Tempo 0-7

Marcatori Pandolfi (C) al 16' p.t. e 27' p.t., Magrassi (C) al 20' p.t. e 25' p.t., Kornvig (C) al 32' p.t. e 34' p.t, Cassano (C) al 40' p.t.; Maistrello (C) al 2' s.t. e 46' s.t., Vita (C) al 6' s.t., Carriero (C) al 20' s.t., Righi (VR) al 43' s.t., Tessiore (C) al 48' s.t.

VIRTUS ROMANO

Zanchetta; Tumellero, Tona, Cinel, Tonin, Berton, Lessio, Lanzieri, Toniazzo, Tosin, Banse

PANCHINA Parisotto, Cerantola, Moro, Dalle Nogare, Bresolin, Bittante, Zen, Righi, Tellatin, Chiti.

ALLENATORE Antonio Pierobon



CITTADELLA (4-3-1-2)

Maniero (dal 1' s.t. Veneran); Amatucci (dal 1' s.t. Piras), Pavan (dal 1' s.t. Angeli), Nwoke (dal 1' s.t. Dal Lago), Salvi (dal 1' s.t. Vita); Kornvig (dal 1' s.t. Saggionetto), Danzi (dal 15' s.t. Branca), Mastrantonio (dal 1' s.t. Carriero); Cassano (dal 1' s.t. Tessiore); Pandolfi (dal 1' s.t. Sanogo), Magrassi (dal 1' s.t. Maistrello)

PANCHINA Pittarello

ALLENATORE Edoardo Gorini