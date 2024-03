Cittadella, Francesco Amatucci: «Sono sicuro lotteremo per i playoff fino alla fine»

La Via Emilia gli porta bene a Francesco Amatucci. Dopo il gol all'esordio in campionato contro la Reggiana, ecco il secondo centro con il Modena, un bel colpo di testa su invito di Carissoni. Una rete che non è valsa tre punti, ma un buon pari per attraversare la sosta senza il peso di una sconfitta, come riconosce il mediano toscano: «Non siamo guariti, digerire otto sconfitte di fila non è facile», riconosce l'otto granata. «Colpa nostra perché in campo ci andiamo noi, ma questi due punti raccolti tra Cosenza e Modena fanno bene al morale. Stiamo cercando di arrivare alla vittoria, anche se le rivali ci stanno dando filo da torcere. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, poi nel finale è venuto fuori il carattere, con due chance importanti per vincerla. Siamo una squadra viva».

La Via Emilia ti porta bene: Reggiana, Modena... «Vero, ma la realtà è penso solo a dare il contributo alla squadra. Poi se arrivano i gol, meglio! Io vorrei segnare sempre, al tempo stesso cerco di dare il massimo in ogni partita».

Cosa serve a questo Cittadella per uscire dalla crisi? «Difficile da dire. In questo momento è venuto a mancare un po' di entusiasmo, indubbio dopo k.o. di fila che hanno creato qualche malumore. Mi hanno sempre detto che il Cittadella quando perde tira fuori gli artigli e sa uscire fuori da queste situazioni. Sono sicuro lotteremo per i playoff fino alla fine»

Il cambio di sistema di gioco, intanto, ha portato due punti. È più difficile del previsto assorbirlo nel migliore dei modi? «La scelta del sistema tattica lascia sempre il tempo che trova, alla fine i valori che dobbiamo mettere in campo sono quelli di sempre: grinta, tenacia, voglia di non mollare mai. Eravamo abituati a giocare in un certo modo, ma è giusto che il mister provi a cambiare qualcosa dopo un filotto negativo come quello successo a noi. Dobbiamo essere bravi noi ad adattarci al sistema di gioco».

Al rientro dalla sosta contro il Lecco, con Branca squalificato, tocca a te in cabina di regia. Ti senti pronto? «Mi metto a disposizione del mister, come sempre. Mediano o mezzala, per quanto mi riguarda, cambia poco. È un ruolo che posso ricoprire, che ho fatto in passata in una mediana a 2. Secondo me posso farlo, mi piace come posizione».

È il primo gol che segni di testa in carriera? «Forse ne avevo fatto uno in Serie D anni fa, di certo tra i professionisti è il primo».