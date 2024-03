Cittadella, mister Gorini: «Ora le gare sono battaglie, dobbiamo essere più bravi nella gestione degli episodi»

Un altro piccolo passo verso quale destinazione: salvezza o playoff? A questa domanda e molte altre ha risposto Edoardo Gorini nel post partita contro il Modena: «La sosta è provvidenziale e il 3-5-2 non risolve tutti i problemi, ma è un'alternativa in più. Abbiamo avuto tre occasioni gol, le partite sono dettate dagli episodi. Il gol era evitabilissimo, questo mi infastidisce. Se andiamo al riposo sull'1-0 è diverso. Le partite ora sono battaglie, la classifica è questa. Dobbiamo essere più bravi nella gestione degli episodi e lavoreremo sul nuovo sistema di gioco. Abbiamo smosso la classifica, non è poco in questo momento. Dovremo andare a Lecco per vincere. Ci alleniamo sempre a 1000 all'ora, ora la palla, però, pesa. Arrivando da 8 sconfitte rischiamo meno, la palla che gira lenta, in questo momento, è una questione mentale. Ora guardiamo la prossima partita, senza fare considerazioni sulla classifica. Sarà fondamentale vincere, ora le partite sono queste. Il rammarico, ripeto, è nel gol del pari, per come l'abbiamo subito. Sull'1-1 abbiamo avuto occasioni da ambo le parti e mi dispiace l'occasione sciupata da Pandolfi nel finale. Pittarello? Un problema in rifinitura, non me lo sono sentito di rischiare. L'ho portato in panchina per non dare vantaggi a loro. In questa sosta recupererà, ma contro il Modena non me lo sono sentito di rischiare. Magrassi e Baldini? Li ho visti bene in settimana».