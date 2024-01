Cittadella, Luca Pandolfi: «Il gol più bello della stagione? Quello con il Palermo. Sogno di giocare con il Napoli»

Inizia il girone del ritorno. Sabato al Tombolato arriva il Palermo di Corini e il pensiero corre immediatamente alla rete con cui il Cittadella lo scorso 12 novembre ha espugnato il Barbiera confermando, dopo la vittoria casalinga con il Brescia, la serie positiva ancora in corso. Match winner di quel pomeriggio siciliano Luca Pandolfi, all'epoca alla prima rete stagionale, capace di zittire lo stadio palermitano al 97'. Da quel pallone insaccato alle spalle di Pigliacelli, la punta di Castellamare di Stabia si è sbloccata, dando il là ad una serie di prestazioni croccanti e ricche di gol e assist nell'utimo mese e mezzo del 2023. «A Cittadella la differenza la fanno il sacrificio, la costanza e la testa e la fame del singolo», riconosce il puntero granata. «Il gol più bello? Sicuramente quello di Palermo, anche per il momento in cui è arrivato. In realtà per me tutte le reti sono importanti, come quella di Piacenza contro la Feralpisalò che è valsa tre punti».

Ti aspettavi di essere un protagonista di questa squadra? «Non mi aspettavo di entrare forte in un gruppo così forte, al tempo stesso sono molto felice di esserlo».

Secondo te, di chi è il merito? «Il gruppo. Fin dal primo giorno sono stato subito integrato da tutti al meglio».

E fuori dal campo, chi è Luca Pandolfi? «Faccio il papà al tempo pieno. Sono molto casalingo. Casa, famiglia e pallone sono le tre cose più importanti. Le mie reti spesso le dedico alle persone care».

C'è un giocatore del passato a cui ti ispiri? «Mi piaceva molto Cristiano Ronaldo, ma oggi osservo molto Alvaro Morata».

Il tuo sogno calcistico? «Giocare e segnare in Serie A con la maglia del Napoli. Spero di raggiungerlo al più presto. Ho già sfiorato il gol al Maradona, ma Sirigu fece una grande parata. Calcare quel campo è stata un'emozione incredibile. Con Di Lorenzo lo scorso anno ho scambiato qualche parola. Io vicino al Napoli? In passato forse qualche chiacchiera...»