Cittadella, mister Gorini: «In un modo o nell'altro dobbiamo invertire questa rotta»

Un cinquantesimo compleanno che avrebbe voluto festeggiare con un risultato positivo, dopo almeno 74' giocati alla pari con il Venezia secondo in classifica. Gorini cerca di guardare avanti, anche se per la nona volta in stagione i suoi hanno subito una rete nei primi minuti dell'incontro. Queste le parole del tecnico del Cittadella nel post partita: «Se giochi bene, crei, non finalizzi e alla prima occasione prendi gol, evidentemente qualcosa sbagliamo. Un po' di scoramento c'è, eppure dopo la rete subita abbiamo rimesso la palla al centro ed abbiamo giocato, costruendo. Adesso non gira, ma bisogna farla girare. In un modo o nell'altro dobbiamo trovare la chiave per invertire questa rotta. I ragazzi hanno fatto una prova maiuscola, io dico addirittura che il Cittadella avrebbe meritato di vincere e invece finisce 2 a 0 per il Venezia e mi prenderanno per stupido. In realtà chi ha visto la partita che non ho detto stupidate. Abbiamo il record di pali del campionato? Il palo è una rete sbagliata, se siamo primi in questa statistica significa che dobbiamo raddrizzare la mira e fare meglio. Per carità, è sempre bene creare i presupposti per fare gol, ma serve fare meglio, non è solo sfortuna. Non posso dire nulla ai ragazzi, al tempo stesso dobbiamo alzare la concentrazione. Nel girone d'andata non abbiamo mai preso gol su corner, ora li prendiamo sempre. È evidente che sia un aspetto mentale e c'è da lavorarci. Se le prestazioni sono queste, sono convinto che usciremo da questo periodo».