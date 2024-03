Cittadella, Stefano Marchetti: «Portiamo a casa il prima possibile i punti per salvarci»

I due pareggi prima dell'ultima sosta stagionale hanno rasserenato, parzialmente, Stefano Marchetti in casa Cittadella. Il direttore generale, dopo il pari contro il Modena di sabato, riconosce il momento dei suoi in maniera cristallina e continua a guardarsi dietro, nonostante la squadra sia a -1 dalla zona playoff: «Contro il Modena abbiamo fatto quello che dovevamo, anche in relazione al momento che stiamo attraversando», osserva il dirgente granata. «In questo periodo conta solo portare a casa punti per mantenere la categoria. Tutto il resto, a mio avviso, scende in secondo piano. Chiaro che sabato, credendoci un po' di più, potevano arrivare i 3 punti, ma siamo reduci da otto sconfitte di fila e un pari a Cosenza. La testa è importante quando si va in campo. Sarò banale, ma quando non si può vincere, meglio evitare di perdere. Nel finale Seculin ha fatto una grande parata su Pandolfi, nel girone di ritorno spesse le gare le vinci con un episodio e noi non lo abbiamo fatto. Poi, se proprio devo fare la tara, il rammarico è più per il gol preso rispetto le occasioni sciupate. Se a fine primo tempo andiamo negli spogliatoi in vantaggi, chissà che partita staremo raccontando. Detto questo, "con i se e con i ma" non si va da nessun parte, anche perché il pari è il risultato più corretto. L'obiettivo in questo rush finale? Come ho detto anche nei momenti migliori, mantenere la categoria è prioritario, poi penseremo ad una partita per volta. Se ho in testa una quota salvezza? No, dipende anche dai risultati delle altre squadre. Il mio auspicio è di metterci poco, perché sono convinto che una volta raggiunta la permanenza in B anche la tensione che ci frena in questo momento svanirà»