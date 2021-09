Serie B, Cittadella Women: domani ancora in casa contro il Ravenna

Impegno probante per il Cittadella Women in casa contro il Ravenna, già a quota 4 punti in classifica dopo due giornate

Torna in campo il Cittadella Women con una gara molto impegnativa. Per le ragazze di mister Salvatore Colantuono ecco la gara casalinga contro il Ravenna Women, che nelle prima due giornate ha conquistato 4 punti, frutto del pareggio contro il Brescia all'esordio e la vittoria casalinga molto combatutta nel derby contro il San Marino Academy 2 a 1. Pericolo numero 1 del Ravenna la centrocampista classe 1999 Francesca Barbaresi, autrice già di due gol in queste prime due partite. Dopo una sconfitta e un pareggio per le granata ecco l'occasione, ancora in casa, di sbloccare lo 0 nella casella vittorie.

Appuntamento alle ore 15:00 a Tombolo, con la seguente lista di convocate:

Portieri: Toniolo, Repetti

Difensori: Meneghetti, La Rocca, Ripamonti, Peressotti, Masu, Peruzzo, Novelli, Fracaros

Centrocampisti: Domi, Meggiolaro, Corazzi, Vecchione

Attaccanti: Zorzan, Pizzolato, Ponte, Simeoni, Zanni, Begal

L'arbitro di questo incontro sarà Leonardo Leorsini di Terni, mentre i due assistenti sono Andrea Perali e Lorenzo Rigano di Chiari.