Como, mister Longo: «Se vai a Cittadella in punta di piedi ne esci con le ossa rotte»

Due vittorie consecutive e un Verdi apparso decisamente pimpante nell'ultima sfida. Il Como arriva al Tombolato in ottima condizione psicofisica e con il coltello tra i denti, come riconosce mister Longo in conferenza stampa pre partita, mettendo in guardia i suoi dalla squadra di Gorini. «Sono una squadra famelica con giocatori che giocano col coltello fra i denti. E’ facile ipotizzare il tipo di partita che ci aspetta perché penso non ci sia squadra migliore del Cittadella per identificare la serie B. Avremo di fronte una squadra che fa dell’intensità e dell’aggressività la sua arma migliore. Sono una squadra che ti salta addosso, non ti dà respiro e ti pressa molto alta, sarà fondamentale avere l’approccio giusto e la consapevolezza che sarà una partita che dovremo giocare a ritmi molto alti. Dovremo avere la capacità di contrapporci nel modo giusto perché se vai a Cittadella in punta di piedi ne esci con le ossa rotte e quindi ci dobbiamo preparare al meglio e farci trovare pronti. Kone e Chajia sono in dubbio per domenica, rispettivamente per una distorsione alla caviglia e un problema al ginocchio. Cerri dovrà sottoporsi ancora una visita prima di avere l’ok e abbiamo ai box anche Vignali che ha problemi con il ginocchio, mentre Baselli è rientrato ed è recuperato, ci auspichiamo tutti che possa ritrovare la condizione migliore, lui deve stare tranquillo e pensare a lavorare come sta facendo. Ioannou è recuperato. C’è una buona atmosfera per i tre punti arrivati con la Ternana, ma soprattutto per la rimonta anche perché ragazzi sono stati bravi a livello caratteriale con gli ultimi venti minuti di arrembaggio. Mi è piaciuta la reazione vista contro la Ternana. Siamo tutti consapevoli che non era facile ma siamo riusciti con il carattere a ribaltare il risultato. Stiamo cercando di dare continuità alle nostre prestazioni, secondo me fin qui l’abbiamo avuta molto bene ma solo a tratti. Abbiamo fatto diversi tipi di partita, ad esempio a Venezia abbiamo avuto un buon approccio ma non abbiamo avuto capacità di rialzarci. Con la Reggiana avevamo in pugno la partita ma la vittoria ci è sfuggita all’ultimo; a Cesena con lo Spezia abbiamo fatto un’ ottima prestazione. Penso che anche contro la Ternana abbiamo fatto bene, è stata una partita sporca con grande equilibrio».

