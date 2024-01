Coppa Italia C, Lucchese-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la sconfitta contro la Lucchese, nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C del Porto Elisa di Lucca.

PADOVA (3-5-2)

Zanellati 6,5; Calabrese 5,5, Granata 6, Perrotta 5,5 (dal 28' s.t. Capelli 5,5); Kirwan 5,5, Bianchi 5, Crisetig 6 (dal 14' s.t. Tordini 6), Dezi 5, Favale 6 (dal 14' s.t. Villa 6); Zamparo 5,5 (dal 14' s.t. Bortolussi 5,5), Palombi 5 (dal 33' s.t. Liguori s.v.)

PANCHINA Donnarumma, Mangiarcina, Delli Carri, Belli, Leoni, Fusi, Radrezza, Crescenzi

ALLENATORE Torrente 5,5

Zanellati 6,5 - IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI: Puntuale negli interventi, attento sul da farsi. Nel primo tempo un paio di colpi di reni apprezzabili, nella ripresa guanti intonsi.

Calabrese 5,5: Si sgancia in avanti nella ripresa alla ricerca della gloria, in modalità Belli. Fortuna? Pochina. Sul suo lato sfondano in occasione della rete partita, dettaglio non secondario.

Granata 6: Forse nel gol può accorciare meglio su Yeboah, al tempo stesso il 23 padovano al Porto Elisa non demerita, sfoderando una prestazione incisiva. Nel primo tempo balla, nel secondo tiene alta la guardia.

Perrotta 5,5: Russo è un vero e proprio satanasso. Gli sfugge via varie volte, fino al solito giallo. Come i compagni soffre tanto nella prima parte, mentre nei secondi 45', fino al cambio, cerca di rendersi utile con le sue qualità. (Dal 28' s.t. Capelli 5,5: Poco assistito dai compagni, si fa vedere poco anche lui).

Kirwan 5,5: Vale un po' il discorso fatto per Calabrese. Visconti sfonda sul suo lato, anche se il capitano è attore secondario nella vicenda. Cerca di recuperare a gara in corso e di lui si ricorda solo un break da destra a sinistra verso fine match.

Bianchi 5: In occasione del gol non tiene il passo dell'assistman Visconti. Si può capire. Meno comprensibile i pochi palloni che tocca durante la contesa. Passi indietro rispetto agli spezzoni di gara di fine 2023.

Crisetig 6: Autonomia limitata, verissimo, ma ha piedi e mente da categoria superiore. Tocca tanti palloni e nel difficile inizio si propone come riferimento, anche se ha nelle gambe non più di 10 giorni con i compagni. Può solo crescere. (Dal 14' s.t. Tordini 6: vivace e concreto. C'è da capire la sua vera posizione in campo. Galleggia tra le linee con audacia, appena si allerga sembra perdere qualche riferimento).

Dezi 5: Parte con un piglio discreto, ma come con l'Alessandria si spegne alla distanza. Sembra voglia spaccare il mondo, correndo tantissimo, spesso fuorigiri. È in un momento di bassa fiducia tecnica, deve ritrovare le giocate al più presto: per se stesso e per la squadra.

Favale 5,5: Sorpreso dal ritmo a destra della Lucchese, riesce ad accorciare poco su Russo, lasciando spesso Perrotta in balia dell'ala toscana. In avanti poca concretezza ed è un vero dispiacere. (Dal 14' s.t. Villa 6: la botta alla tibia di sabato un lontano ricordo. Warm up in vista di Novara).

Zamparo 5,5: Fare il centravanti in questo periodo al Padova non è facile. La gamba sembra anche frizzantina, ma per trarre il meglio dell'ex Entella, ad occhio, serviranno tanti cross dalla fasce. (Dal 14' s.t. Bortolussi 5,5: Quasi mezz'ora in campo, ma pochi palloni anche per lui. Si rende utile con un pallone discreto per Tordini, ma il compagno non tocca il pallone per questione di centimetri).

Palombi 5: La punta che soffre maggiormente la lunga convalescenza della squadra. Lui ha bisogno di palloni vaganti in area di rigore o perlomeno di una manovra che lo metta al centro di ogni idea finalizzativa. Al momento questo Padova non gli può garantire nessuno dei suoi due bisogni primari. Help! canterebbero i Beatles. (Dal 33' s.t. Liguori s.v.: Può combinare poco in 16' scarsi).

ALLENATORE Torrente 5,5

LUCCHESE (3-4-3)

Coletta 6; Fazzi 6, Gucher 6, Benassai 6 (dal 1' s.t. Tiritiello 6); Alagna 6 (dal 32' s.t. Quirini s.v.), Tumbarello 6, Cangianiello 6,5, Visconti 7; Russo 7 (dal 31' s.t. Guadagni s.v.), Yeboah 6,5 (dal 31' s.t. Magnaghi s.v.), Rizzo Pinna 6,5 (dal 18' s.t. Djibril 5,5)

PANCHINA Chiorra, Berti, Toma, Sabbione, Quochi, Leone

ALLENATORE Gorgone 6,5