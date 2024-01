Coppa Italia, la vigilia di Lucchese-Padova: i nuovi acquisti subito nella mischia, Varas a riposo

Dopo i quarti contro il Pontedera, nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia si torna in Toscana. Questa volta il pullman del Padova di Torrente si ferma a Lucca contro la Lucchese di Gorgone. I rossoneri dopo un periodo non facile in campionato, nell'ultima giornata hanno ritrovato la vittoria in casa contro la Recanatese per 3 a 1, grazie alla doppietta di Rizzo Pinna e la terza marcatura di Yeboah. Dodicesimi nel girone B, decisamente sul pezzo in Coppa: la Lucchese di Gorgone ha superato gli ultimi tre turni della competizione passando per i supplementari, prendendo lo scalpo di corazzate del calibro di S.P.A.L, Juventus Next Gen ed Avellino. Calcio d'inizio alle ore 18:30 allo stadio "Porta Elisa" di Lucca.

La probabile formazione biancoscudata

In semifinale non è tempo di esperimenti tattici e il tecnico padovano è pronto a proporre il solito 3-5-2. Discorso differente per gli uomini in campo, con Torrente pronto a dare fiducia a chi l'ha portato sino a questo punto. In porta spazio a Zanellati, mentre la linea a 3 sarà composta da Calabrese, Granata e Perrotta. In mezzo al campo il debutto di Crisetig dal 1', ai suoi lati Bianchi e Dezi come intermedi sul centro destra e sinistra. Sulle corsie esterne pronti Kirwan e Favale. In avanti spazio a Palombi e all'altro nuovo acquisto Zamparo, apparso decisamente pimpante contro l'Alessandria. Pronto ad entrare a gara in corso il terzo acquisto del mercato invernale l'ex Lecco Mattia Tordini.

Zanellati; Calabrese, Granata, Perrotta; Kirwan, Bianchi, Crisetig, Dezi, Favale; Zamparo, Palombi