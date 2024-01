Coppa Italia C: alla Lucchese il primo atto! Padova, per la finale serve la remuntada all'Euganeo!

Padova spento e alla Lucchese è sufficiente una rete di Yeboah per vincere il primo round della semifinale di Coppa Italia Serie C al Porto Elisa di Lucca regala la vittoria alla Lucchese nel primo atto della doppia semfinale di Coppa Italia di Serie C. Sia chiaro, niente di irreparabile il prossimo 28 febbraio, nella gara di ritorno, ma la seconda rete in quattro giorni dell'ex gioiello del settore giovanile dell'Hellas Verona al 33' del primo tempo basta e avanza ai toscani per avere la meglio sulla squadra di Torrente, ancora nella lunga via della convalscenza post Mantova. La gara contro i virgiliani, sarà ripetitivo, pare avere tolto certezze a livello mentale ai biancoscudati, sofferenti nel primo tempo contro la dodicesima in classifica del girone B. Buoni spunti nella ripresa, ma continua a mancare il gol in questo 2024, appena uno da inizio anno. Buono il debutto dal 1' di Crisetig, mentre da rivedere Zamparo, lasciato a bocca asciutta dalla retroguardia toscana. A questa squadra, al momento, manca la scintilla, quella spensieratezza che permette ai giocatori di entrare in campo consci dei propri mezzi e allo stesso tempo leggeri. Dal mercato sembra in arrivo un altro difensore, Faedo della Virtus Verona, anche se i maggiori deficit sembrano esserci nella trequarti offensiva.

Primo Tempo

Confermate le previsioni della vigilia in casa padovana e dei padroni di casa. Il 3-4-3 di Gorgone intasa le corsie esterne e costringe Bianchi e Dezi a corse all'indietro all'inseguimento di Alagna e soprattutto Visconti. Proprio da uno sfondamento sulla sinistra di quest'ultimo arriva la rete della Lucchese con Yeboah, abile a depositare alle spalle di Zanellati. Prima della rete, tanto equilibrio, con Dezi vicino alla rete al 23', ma anche i toscani insidiosi con Rizzo Pinna al 5' e Russo al 32'. In entrambi i casi bravo Zanellati a disinnescare ogni minaccia.

Secondo Tempo

Ti aspetti la reazione biancoscudata e invece la squadra resta piatta, rabbercciata, impaurita delle ripartenze toscane. Rizzo Pinna al 57' potrebbe raddoppiare, ma sciupa da ottima posizione. Passato lo spavento, Torrente fa entrare i titolarissimi e Tordini. Qualche cosa in più si vede - e ci voleva anche poco - ma non abbastanza per insidiare Coletta. Proprio Tordini è il più vivace dei suoi e sfiora il pari al 68' e all'82, senza trovare lo specchio della porta. Per fortuna per strappare il pass per la finale ci sono ancora 90' all'Euganeo il prossimo 28 febbraio, con la sperenza di vedere un Padova più combattivo e vivo di quello visto a Lucca.

Questo il tabellino del Porto Elisa:



LUCCHESE-PADOVA 1-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Yeboah al 33' p.t.



LUCCHESE (3-4-3)

Coletta 6; Fazzi 6, Gucher 6, Benassai 6 (dal 1' s.t. Tiritiello 6); Alagna 6 (dal 32' s.t. Quirini s.v.), Tumbarello 6, Cangianiello 6,5, Visconti 7; Russo 7 (dal 31' s.t. Guadagni s.v.), Yeboah 6,5 (dal 31' s.t. Magnaghi s.v.), Rizzo Pinna 6,5 (dal 18' s.t. Djibril 5,5)

PANCHINA Chiorra, Berti, Toma, , Sabbione, Quochi, Leone

ALLENATORE Gorgone 6,5x

PADOVA (3-5-2)

Zanellati 6,5; Calabrese 5,5, Granata 6, Perrotta 5,5 (dal 28' s.t. Capelli 5,5); Kirwan 6, Bianchi 5, Crisetig 6 (dal 14' s.t. Tordini 6), Dezi 5, Favale 6 (dal 14' s.t. Villa 6); Zamparo 5,5 (dal 14' s.t. Bortolussi 5,5), Palombi 5 (dal 33' s.t. Liguori s.v.)

PANCHINA Donnarumma, Mangiarcina, Delli Carri, Belli, Leoni, Fusi, Radrezza, Crescenzi

ALLENATORE Torrente 5,5

ARBITRO Madonia di Palermo 6

ASSISTENTI Santarossa-Consonni

AMMONITI Gucher (L), Calabrese (P), Perrotta (P), Yeboah (L), Fazzi (L) per gioco scorretto



NOTE Spettatori 3338, Incasso 5.856. Tiri in porta 5-4. Tiri fuori 3-2. In fuorigioco 0-1. Angoli 5-6. Recuperi: p.t. 1’, s.t. ’