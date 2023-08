Segna sempre Cappella, la United Borgoricco Campetra si prepara alla Coppa e manda k.o la Vigontina San Paolo

Nell'incrocio contro il suo passato, mister Malerba al «Mason» di Camposampiero piega per 1-0 la sua ex squadra, la Vigontina San Paolo.

A decidere l’incontro ci ha pensato, come spesso accade a queste latitudini, bomber Cappella, letale nell’agganciare un invito di Stevanin e trafiggere Fornea con un delizioso pallonetto. In vista dell'esordio in Coppa Italia, tante buone indicazioni per coach Malerba, soprattutto dalla Te-Ca-Tro, il tridente composto da Tescaro-Cappella-Tronco.

«Un altro buon test – il commento a caldo del direttore sportivo Luigi Fautelli – Non si è fatto male nessuno e anche oggi abbiamo dato minuti preziosi a tutti i ragazzi. Siamo contenti e pronti per l’esordio in Coppa Italia».



Questo il tabellino iniziale della gara:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA-VIGONTINA SAN PAOLO 1-0

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Galliot, Stevanin, Buson, Tonini, Tescaro, Vasic, Cappella, Volpato, Tronco. A disp. Cherubin, Beccaro, Regazzo, Zantomasi, Marangoni, Fighera, Rosa, Biasin, Peron, Paggiaro, Valentini. All. Massimo Malerba.



VIGONTINA SAN PAOLO: Fornea, Fanton, Rossetto, Griggio, Segato, Giordano Bruno, Sartorato, Paccagnella, Ruzza, Zanni, Pavanello. A disp. Favaron, Santello, Smaggiato, Di Bartolomeo, Canton, Tinello, Dalla Libera, Brioschi, Giuliato, Puglisi. All. Alessandro Piron.RETE: 34’ p.t. Cappella.