Padova, Michael Liguori: «Dobbiamo continuare a mettere pressione al Mantova»

Sesta rete stagionale, ennesimo centro che vale i 3 punti per i compagni. Michael Liguori sorride nel post Alessandria, tra passato, presente e futuro: «Dopo Legnago era importante vincere e riportare la vittoria all'Euganeo. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il gol. L’Alessandria? Mi ha fatto una bella impressione, non meritano la classifica che hanno. Mi dispiace per il rigore di Legnago, ma sono ottimista per il futuro. Fortin nel rigore è stato bravo, ma ora guardo avanti. Volevo il gol con tutte le forze. Il rammarico è stato quello di non avere approfittato della scorsa mezza battuta a vuoto del Mantova. Dobbiamo continuare a mettere pressione al Mantova. Scorie post scontro diretto? Era fondamentale trovare i 3 punti. Coppa Italia? Vogliamo vincere, esattamente come tutte le partite da qui in avanti. I nuovi? Si sono inseriti benissimo, la carriera parla per loro. Credo ci daranno una grande mano, ne sono convinto. Se punto alla doppia cifra di reti? Spero di riconfermarmi anche quest'anno, ma per me è più importante vincere. A chi dedico il gol? A tutti quelli che mi vogliono bene».