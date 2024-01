Serie C, Padova-Alessandria: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la vittoria contro l'Alessandria, nella gara dell'Euganeo valida per la 22° giornata:



PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Delli Carri 6, Crescenzi 6, Belli 6; Capelli 6, Dezi 5,5 (dal 10' s.t. Fusi 6), Radrezza 6,5 (dal 29' s.t. Crisetig s.v.), Varas 6, Villa 6 (dal 30' p.t. Favale 6); Liguori 6,5 (dal 21' s.t. Palombi s.v.), Bortolussi 6 (dal 11' s.t. Zamparo 6,5)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Calabrese, Kirwan, Granata, Bianchi, Tordini

ALLENATORE Torrente 6



Donnarumma 6: Dopo tre giorni pieni di polemiche e dubbi sul suo futuro, si conferma un professionista esemplare parando tutto quello che serve per condurre in porto una vittoria di platino. Quarto clean sheet nelle ultime cinque. I numeri cantano.

Delli Carri 6: Riportato sul centro destra disinnesca quello che serve, anche perché Gazoul è vivace, ma tendente allo specchiarsi un po' troppo su se stesso. Si divora un gol quasi fatto, ma il suo mestiere è quello di non farli fare agli avversari. Perdonato.

Crescenzi 6: Ritorna al centro del ballo e dimostra di saper danzare con intelligenza e stile. Mai messo in difficoltà nel corpo a corpo, puntato in velocità contiene i piemontesi, piuttosto teneri in avanti.

Belli 6: Solita applicazione, solita intelligenza nelle spaziature difensive. Gestisce gli inserimenti di Foresta con grande tranquillità e come accade ultimamente si sgancia poco in fase offensiva, preferendo un pizzico di accortezze in più del dovuto

Capelli 6: Nei primi minuti molto bene, mentre nella ripresa un po' piatto e senza la decisione giusta in una gara ancora in bilico. Nel finale è prezioso in fase di ripiegamento.

Dezi 5,5: La croce di chi ha il calcio nel sangue è proprio questa: ci si aspetta sempre qualcosa in più da lui. Non giocava titolare dal 24 ottobre e dopo il giallo nel primo tempo si spegne fino al cambio. (Dal 10' s.t. Fusi 6: Elettroshock sulla gara. La sua intensità fa comodo nei 35 minuti finali e per poco non trova il gol)

Radrezza 6,5: Recupera tanti palloni, non propriamente la specialità della casa, garantendo la solita regia fatta di tecnica e buone idee. Il suo ritorno in campo fornisce ossigeno alla manovra biancoscudata. (Dal 29' s.t. Crisetig s.v.: Quindici minuti per assaggiare il campo dopo tanto tempo. Sarà importante)

Varas 6: Insolitamente impreciso tecnicamente, si fa apprezzare per corse e rincorse sul centro sinistra, suo territorio di caccia prediletto. Può e deve fare meglio nel finale su quel pallone per Zamparo.

Villa 6: Esce per una botta alla tibia molto forte. Si spera in niente di grave per il carillero mancino, migliorato tantissimo tatticamente sotto la cura Torrente. (Dal 30' p.t. Favale 6: Entra nel freddo umido dell'Euganeo e patisce lo scossone termico rispetto la panchina. Nella ripresa prende il toro per le corna e propone alcuni palloni invitanti, non assaggiati dai compagni).

Liguori 6,5: Le ultime due vittorie del Padova portano la sua firma. Rete di rabbia, orgoglio e liberazione, la medicina giusta per un paziente ancora convalescente come la sua squadra. (Dal 21' s.t. Palombi 6.: Entra, ma si vede poco).

Bortolussi 6: Va vicino al gol, ma non è un periodo fortunato per il numero 20, alla ricerca della magia perduta delle prime gare stagionali. Svaria su tutto il fronte come sempre, sul lato dell'impegno c'è poco da dire. (Dal 11' s.t. Zamparo 6,5 - IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI: Impatto sulla gara pazzesco. Costringe Liverani al paratone, è sempre in agguato e soprattutto fa salire la squadra con intelligenza. Acquisto che può veramente fare la differenza in casa Padova fin da subito)

ALLENATORE Torrente 6: Meglio non fare gli schizzonosi e portare a casa il primo successo di questo 2024. Per un paziente convalescente, questi tre punti sono la migliore medicina possibile.





ALESSANDRIA (5-3-2)

Liverani 6,5; Pellegrini 6 (dal 20' s.t. Ercolani 5,5), Ciancio 6, Rota 5,5, Cusumano 6, Nunzella 6,5 (dal 40' s.t. Soler s.v.); Foresta 6 (dal 34' s.t. Rossi s.v.), Nichetti 5,5, Mastalli 6; Mangni 5,5 (dal 20' s.t. Femia 6), Gazoul 6



PANCHINA Spurio, Anatriello, Pellitteri, Parrinello, Gega, Ndir, Sepe, VaughnALLENATORE Banchini 6