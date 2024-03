Eccellenza, Albignasego: pugno all’allenatore avversario, mister Antonelli squalificato sino a fine stagione

Domenica da dimenticare per gli allenatori in giro per lo stivale. E se la testata di D'Aversa ha fatto il giro delle tv di tutta Europa, con annesse 4 giornate di squalifica, la storia che stiamo per racccontare ha visto una mano decisamente più punitiva da parte delle autorità competenti.



Gara rocambolesca, post partita decisamente turbolento. La coda finale di Montorio-Albignasego, venticinquesima giornata del girone A del campionato Eccellenza terminata con un pari rimonta dei padovani per 2 a 2 grazie alle reti di Riccò e Salvatore in pieno recupero, è di quelle da dimenticare per i padovani.

Una maxi parapiglia al ritorno dagli spogliatoi, qualche parola di troppo, ma soprattutto qualche mano alzata, ha portato il giudice sportivo - su indicazione dell'arbitro - ad adottare una mano pesantissima nei confronti di due protagonisti dell’Albignasego: mister Vito Antonelli e il portiere Cristian Bala squalificati rispettivamente fino al 13 maggio e 13 aprile 2024, e di N’Ze Marcus Kouassi dei veronesi, out anche lui fino al 13 aprile.

Il primo, secondo quanto scritto dal giudice sportivo, avrebbe colpito "con un pugno il volto dell'allenatore (Michele Cherobin ndr.) della società Montorio”, mentre il secondo “Al termine della gara colpisce con uno schiaffo il dirigente ufficiale della società Montorio”. Per quanto riguarda il giocatore neroverde per "aver bloccato l'allenatore della società Albignasego tirandogli i capelli”.

Una stangata in piena regola per i padovani tanto che, secondo quanto filtra dalla società granata, sono in corso le valutazioni del caso da parte della società granata per un ricorso alle autorità competenti almeno per quanto riguarda mister Antonelli, in quanto tra i due allenatori ci sarebbe stato un confronto fisico acceso si, ma senza il pugno sferrato dal collega padovano nei confronti del tecnico neroverde. Il giorno dopo il fattaccio sembrerebbe esserci stato stato un chiarimento telefonico tra i due volto a scusarsi e riappianare le divergenze avvenute nel post.

Di seguito il referto del giudice sportivo: