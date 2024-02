Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 23°giornata

Giornata importante in Eccellenza. Pari beffa nel girone A per il Mestrino Rubano, mentre cade in casa della capolista l'Albignasego di Antonelli. Nell'anticipo di sabato, pari prezioso per Zuccon e il suo Academy Plateola. Nell'altro raggruppamento, doppio pareggio per United Borgoricco Campetra e Unione Cadoneghe.

GIRONE A

Villafranca Veronese-Academy Plateola 0-0

Mestrino Rubano-Longare 2-2 Rampazzo (M), Mazzucca (L), Fantin (M), Pozza (L)

Vigasio-Albignasego 2-1 Fanini (V), Righetti (V), Mat.Cecconello (A)



Nell'anticipo del 24°turno, l'Academy Plateola di Zuccon ferma sul pari la Villafranca Veronese, smuovendo un minimo la sua classifica. Nelle gare domenicali, pareggio allo scadere del Longare sul campo del Mestrino Rubano, con i ragazzi di Paganin che scivolano al terzo posto. Sconfitta più che onorevole per l'Albignasego in casa della dominatrice del girone, il Vigasio.

Altri Risultati: Ambrosiana-Eurocassola 4-1, Mozzecane-Valpolicella 2-1, Schio-Camisano 0-0, Montorio-Porto Viro 2-1, Unione La Rocca Altavilla-Virtus Cornedo 3-1



Classifica: Vigasio 46, Unione La Rocca Altavilla 40, Mestrino Rubano 38, Montorio FC 37 (-1), Villafranca Veronese 35, Porto Viro 34, Ambrosiana 34, Albignasego 33, Calcio Schio 32, Mozzecane 32, Calcio Longare Castagnero 30, Union Eurocassola 28, Real Valpolicella 26, Camisano 23, Academy Plateola 16, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Portomansué-United Borgoricco Campetra 1-1 5' st Cappella (U), 38' st Agostini (P)

Sandonà-Unione Cadoneghe 1-1 44' st Compagnin (U), 49' st Soncin (S)

Due pari per ambo le padovane, con la United Borgoricco Campetra di Ferronato che vede la vetta distanziarsi sempre più dal suo orizzonte. Nello scontro diretto con il Portomansué sblocca la gara il solito Cappella, ma nel finale ci pensa Agostini ad impattare l'incontro, lasciando -10 i rossobiancoblu dalla vetta occupata ora dalla Godigese. Punto prezioso in ottica salvezza per l'Unione Cadoneghe con tanto rammarico. Compagnin sblocca all'89', ma allo scadere c'è la zampata di Soncin a pareggiare i conti.



Altri Risultati: Calvi Noale-Liventina Opitergina 0-1, Conegliano-Caverzano Belluno 1-1, Favaro 1948-Spinea 0-2, Giorgione-Eclisse Carenipievigina 3-5, Liapiave-Caorle 1-0, Vittorio Falmec-Godigese 0-3

Classifica: Godigese 43, Calvi Noale 41, Conegliano 41, Sandonà 40, Portomansué 38, Liventina Opitergina 34, United Borgoricco Campetra 33, Giorgione 33, Spinea 32, Vittorio Falmec 30, Liapiave 30, Eclisse Carenipievigina 29, Unione Cadoneghe 25, Cavarzano Belluno 25, Favaro 1948 20, Caorle La Salute 15