Eccellenza, il punto e le classifiche dopo la 25°giornata

Tante gare rinviate o sospese, soprattutto nel vicentino, a causa del maltempo, come nel caso di Mozzecane-Mestrino Rubano nel girone A. Sempre restando nel medesimo raggruppamento, l'Albignasego di Antonelli raddrizza nei minuti di recupero una gara molto difficile a Montoria e con questo 2-2 mantiene viva la fiammella playoff. Pari senza reti di prestigio per l'Academy Plateola di Zuccon contro il Porto Viro. Nel girone B, vittoria preziosa come l'ossigeno per la United Borgoricco Campetra sul campo della Liapiave grazie alla doppietta di Barichello, mentre cade il Cadoneghe sotto i colpi del Calvi Noale.

GIRONE A

Academy Plateola-Porto Viro 0-0

Mozzecane-Mestrino Rubano rinviata

Montorio-Albignasego 2-2

Altri Risultati: Ambrosiana-Real Valpolicella 1-1, Schio-Virtus Cornedo sospesa, Unione La Rocca Altavilla-Longare Castagnero sospesa, Vigasio-Eurocassola 5-1, Villafranca Veronese-Camisano rinviata



Classifica: Vigasio 55, Mestrino Rubano 41*, Unione La Rocca Altavilla 40*, Villafranca Veronese 39*, Montorio FC 38, Porto Viro 38, Ambrosiana 36, Calcio Schio 35*, Albignasego 34, Mozzecane 32*, Calcio Longare Castagnero 31*, Union Eurocassola 29, Real Valpolicella 26*, Camisano 26*, Academy Plateola 21, Virtus Cornedo 1

GIRONE B



Calvi Noale-Unione Cadoneghe 3-0 31' pt De Martin (CN), 38' pt De Martin (CN), 45' st Gabrieli (CN)

Liapiave-United Borgoricco Campetra 0-2 42' st Barichello (U), 46' st Barichello



Altri Risultati: Conegliano-Liventina Opitergina 3-0, E.Carenipievigina-Godigese sospesa sul risultato di 0-0, Giorgione-Caorle 1-4, Portomansué-Spinea 2-0, Sandonà-Favaro 1-0, Vittorio Falmec-Cavarzano 1-0

Classifica: Calvi Noale 45, Godigese 44*, Sandonà 44, Conegliano 44, Portomansué 44, United Borgoricco Campetra 39, Liventina Opitergina 37, Vittorio Falmec 36, Spinea 33, Giorgione 33, Liapiave 31, Eclisse Carenipievigina 30*, Unione Cadoneghe 26, Cavarzano Belluno 26, Favaro 1948 20, Caorle La Salute 12



*una gara in meno