Eccellenza, girone A: Alberto Artuso (Pozzonovo) "Per noi la salvezza equivale alla vittoria di un campionato"

Nonostante la sconfitta del Mercante di Bassano, in casa Pozzonovo c'è un motivo per sorridere: il rientro al centro della difesa di Alberto Artuso. Un ritorno provvidenziale per la solidità difensiva della squadra della Bassa Padovana, anche se i quattro gol subiti potrebbero far pensare il contrario. Dopo un mese e mezzo di stop forzato a causa di un brutto infortunio, strappo parziale miotendineo del retto femorale della gamba sinistra, l’ex capitano della Belfiorese è pronto a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Obiettivo? La salvezza del Pozzonovo. Queste le parole di Artuso:

«Rimanere fuori un mese e mezzo è stato duro, ma fortunatamente non ero così lontano – le parole del classe 1989 – Il mister mi portava ugualmente in panchina e così potevo dare lo stesso un contributo, incitando tutta la squadra e restando vicino ai compagni. Mancano solo otto giornate e in questo mini-campionato partiamo da ultimi in classifica. Per noi saranno otto finali: dovremo essere compatti e giocare di squadra, con personalità e fame di risultati. Non abbiamo nulla da perdere, quindi la mente deve essere libera da pensieri negativi. L’importante è crederci e restare in corsa fino all’ultimo secondo della stagione. Sarà fondamentale essere lucidi, ridurre al minimo gli errori e saper leggere al meglio le situazioni di ogni singola gara. Per noi la salvezza equivale alla vittoria di un campionato. Ci crediamo tutti: giocatori, staff e società.