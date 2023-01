Eccellenza, girone A: la cura Tentoni non funziona, Pozzonovo ko contro La Rocca Altavilla

Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria per il Pozzonovo di Davide Tentoni, sconfitto in casa nel turno infrasettimanale dall’Unione La Rocca Altavilla.

Prestazione generosa, ma insufficiente quella dei biancazzurri, che cadono per la terza volta in altrettanti match del girone di ritorno e restano all’ultimo posto solitario in classifica, a meno otto punti della zona playout. Anche contro i vicentini l'approccio alla gara dei padovani non è dei migliori e Tonani al 9' ha già sbloccato il match. Non bastano le occasioni costruite da Cortella nella seconda metà del primo tempo, perché il Pozzonovo nella ripresa, nonostante i 13 minuti finali in superiorità numerica per la doppia ammonizione di Mattioli, non trova la via del gol con Riccardo Convento. Per lui solo traversa. Titoli di coda in casa Pozzonovo e domenica contro il Garda, sempre in casa, sarà fondamentale raccogliere i tre punti, come si evince dalla parole di mister Tentoni l'indomani della sfida:



"Anche ieri sera purtroppo non abbiamo raccolto nulla ma ho visto una squadra viva, che sta bene fisicamente e inizia ad essere ordinata in campo – le parole del tecnico ex Arcella – Al cospetto di un avversario forte, che vanta individualità importanti in ogni settore, abbiamo disputato una buona gara e faccio un plauso ai ragazzi perché hanno dato tutto. È inevitabile che ci sia un po’ di scoramento: i risultati negativi pesano, com’è normale che sia, e ti impediscono di raccogliere i frutti del duro lavoro settimanale che stiamo facendo. Tuttavia non sono preoccupato: sono un po’ deluso e triste, come i ragazzi, ma al tempo stesso consapevole che abbiamo i mezzi per uscirne. Il gruppo è vivo e ci crede ed è da qui che dobbiamo ripartire. Dalla mentalità che deve essere più forte delle avversità, dalla coesione che c’è tra squadra e staff tecnico e dalla serenità dell’ambiente che ci circonda, che è sempre presente e ripone massima fiducia nelle nostre capacità. Vietato essere “negativi” e testa alla prossima: sarà un’altra battaglia da affrontare con il coltello tra i denti."

Questo il tabellino della gara:

POZZONOVO-UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA 0-1

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry, Calì, Benucci (13’ s.t. Vita), Di Bari, Gallina, Gherardo, Favero, Franchin (13’ s.t. Convento), Gallo (23’ s.t. Marzola), Cortella. A disp. Belluco, Convento, Violato, Badiello, Bertipaglia, Marzola, Vita, Capuzzo, Alberto Artuso. All. Davide Tentoni.

UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA: Marocchi, Cocco, Vanzo, Giovanni Artuso, Fracaro (34’ s.t. Belfanti), Marchioron, Giordani (43’ s.t. Bellon), Bianco (23’ s.t. Mattioli), Tonani (29’ s.t. Lombardo), Ballarini (38’ s.t. Cvetkovic), Romio. A disp. Fantin, Bellon, Pilan, Belfanti, Liotto, Scaglione, Mattioli, Cvetkovic, Lombardo. All. Paolo Beggio.

ARBITRO: La Verde di Verona.

RETE: 9’ p.t. Tonani.

NOTE: Spettatori 150 circa. Angoli: 4-3. Fuorigioco: 0-1. Espulso al 37’ s.t. Mattioli per doppia ammonizione. Ammoniti Di Bari, Et Tahiry e Marocchi. Recuperi: 2’ e 5’