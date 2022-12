Eccellenza, girone A: Pozzonovo ultimo in classifica, il Vigasio passa con Vasta

Chiusura amara di 2022 per il Pozzonovo di Gianni Primavera, che chiude l’anno all'ultimo posto, perdendo per 1-0 tra le mura amiche contro i veronesi del Vigasio del neo arrivato mister Damini. L'ex allenatore del Villafranca Veronese incarta la sfida contro i padovani trovando la rete vincente con il neoentrato Marcello Vasta al 51'. Pozzonovo incapace di trovare la via della rete, nonostante l'ingresso in campo di Cortella nella ripresa.

Inutile dire che in queste ore più di qualche riflessione su mister Primavera è doveroso farla. La squadra lotta, ma non inquadra la porta. Ok i tanti infortuni concentrati nel settore avanzato, ma i biancoazzurri possono e devono fare di più. La sosta natalizia arriva al momento propizio per cercare di riordinare le idee. Prima che sia troppo tardi.

Questo il tabellino della gara nella Bassa Padovana:

POZZONOVO-VIGASIO 0-1

POZZONOVO: Vanzato, Et Tahiry, Artuso, Benucci, Gallina, Convento, Gallo (22’ s.t. Marzola), Gherardo (28’ s.t. Bertipaglia), Franchin, Volpini, Vita (17’ s.t. Cortella). A disp. Belluco, Agostini, Calì, Violato, Badiello, Boscain. All. Gianni Primavera.

VIGASIO: Vencato, Borin, Stratu (28’ s.t. Cazzago), Falchetto (1’ s.t. Boscolo Bisto), Zanella, Magliano, Tomasini, Miotto, Marchesini (42’ s.t. Fiorentino), Poccetti (1’ s.t. Vasta), Zanetti (17’ s.t. Varano). A disp. Bertolotti, Tinelli, Bonfà, Pozzato. All. Filippo Damini.

ARBITRO: Fighera di Treviso.

RETE: 6’ s.t. Vasta.

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso al 37’ s.t. Benucci per doppia ammonizione. Ammoniti Falchetto, Miotto e Boscolo Bisto. Recuperi: 1’ e 4